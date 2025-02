Le deuxième tournoi universitaire de football de Sfax, organisé par l’Institut Supérieur du Sport et de l’Éducation Physique (ISSEP Sfax), en collaboration avec l’Institut International de Technologie de Sfax, se tiendra du 3 au 18 mars prochain avec la participation de 10 équipes.

Selon le président du comité d’organisation, Hamza Baati, les dix équipes engagées représentent les différentes facultés et instituts supérieurs relevant de l’Université de Sfax. Neuf équipes sont composées d’étudiants, tandis qu’une équipe est constituée de professeurs et de membres du personnel.

“Le coup d’envoi de ce tournoi, qui porte le nom de l’ancien gardien et entraîneur du CS Sfaxien, Riadh Charfi, décédé en 2024, sera donné lors de la soirée du 3 mars à l’ISSEP Sfax avec un match opposant les anciens joueurs du CS Sfaxien à ceux de l’OC Kerkennah”, a précisé Baati. Il a ajouté que les rencontres se dérouleront tous les soirs, avec deux matchs par jour, à l’exception du 14 mars, qui sera une journée de repos.

Pour rappel, les équipes engagées ont été réparties en deux groupes : le premier groupe comprend l’ISSEP Sfax, la faculté des sciences de Sfax, l’Université de Sfax, l’École supérieure de commerce de Sfax et la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax. Le deuxième groupe est formé par l’École internationale des technologies, l’Institut supérieur de biotechnologie, l’Institut supérieur des arts et métiers de Sfax, l’Institut supérieur des études technologiques de Sfax et l’Institut préparatoire des études d’ingénierie de Sfax.