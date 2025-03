Six films tunisiens et étrangers sont au menu d’un nouveau cycle de projections-débats à la Cinémathèque Tunisienne baptisé “Ciné-enfants”.

Les films sélectionnés seront projetés entre mars et mai 2025, à la salle Tahar Chériaa, au siège de la Cinémathèque à la Cité de la Culture. Une séance matinale est prévue pour tous les films au programme qui commencent à 11h00.

Chaque film aborde une thématique différente dont la relation entre l’enfant et l’animal, l’enfance et la culture tunisienne, l’acceptation de soi et des autres, amitié et solidarité, la quête de soi et la magie de l’enfance et héroïnes courageuses et découverte de l’Ouest.

Liste des films :

Dimanche 16 mars : “La relation entre l’enfant et l’animal”

Mystère, Denis Imbert, 84′,2021, France

Dimanche 30 mars: “L’enfance et la culture tunisienne”

Les souliers de l’Aïd (Sabbat El Aid), Anis Lassoued, 30′, 2012, Tunisie

Dimanche 6 avril : “L’acceptation de soi et des autres”

Wonder, Stephen Chbosky, 111′, 2017, États-Unis

Dimanche 20 avril : “Amitié et solidarité”

11h00 : La Petite Bande, dir. Pierre Salvadori, 106′, 2022, France

Dimanche 4 mai : “La quête de soi et la magie de l’enfance”

Le Garçon et le Héron, Hayao Miyazaki, 125′, 2023, Japon

Dimanche 18 mai : “Héroïnes courageuses et découverte de l’Ouest”

Calamity, Rémi Chayé, 82′, 2020, France / Danemark