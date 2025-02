L’Association Ibsar (Loisirs et Cultures pour les Non et Mal-voyants) a annoncé jeudi, lors d’une conférence de presse organisée à Tunis, la publication d’un guide pratique d’assistance judiciaire et juridique aux personnes handicapées.

Amani Nafati, chef du projet « Accès à la justice pour les femmes handicapées » à l’association Ibsar, a indiqué que cette rencontre organisée pour annoncer la publication de ce guide et la conclusion du projet sur le droit des personnes handicapées à bénéficier d’une assistance judiciaire et juridictionnelle, qui s’est étalé sur six mois, et ce en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

La responsable du projet a ajouté que ce guide a pour but de simplifier et clarifier davantage les termes les plus importants relatifs à l’assistance juridique et judiciaire, qui est l’un des droits des personnes handicapées garantis par la Constitution tunisienne, ainsi qu’expliquer comment obtenir ces aides et fournir les plus importants documents qui doivent être disponibles pour obtenir l’aide juridique et judiciaire nécessaire.

Elle a précisé que ce guide est désormais disponible auprès de l’association et de diverses associations en braille, en langue des signes et en format audio et qu’il est disponible sur le site web de l’association « Fidni.TN » et sur les réseaux sociaux.