Une journée d’information et d’étude se tiendra demain, vendredi, à Tunis sur l’utilisation du système arabe unifié pour vérifier l’authenticité des diplômes scientifiques. Organisé par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cet événement vise à lutter contre la falsification des diplômes.

L’initiative a été adoptée lors de la 18e conférence des ministres arabes de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui s’est tenue en Algérie en décembre 2021.

Selon un communiqué de l’ALECSO, cette journée réunira des acteurs du secteur éducatif, dont le Directeur général de l’ALECSO, Mohamed Ould Amar, et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd. Y participeront également des recteurs d’universités tunisiens, des doyens, des directeurs d’établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des experts en technologies de l’information et de la communication.

Développé par l’ALECSO, ce système arabe unifié a déjà été testé dans certaines universités arabes dans le cadre d’un projet pilote. Lors de la 19e conférence des ministres arabes de l’enseignement supérieur, tenue à Abou Dhabi en novembre 2024, une résolution a été adoptée pour généraliser l’utilisation de ce système dans l’ensemble des pays arabes.