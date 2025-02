En prévision de la participation tunisienne à “Expo Osaka 2025” au Japon, une convention de partenariat a été signée entre le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) et le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), indique un communiqué publié, mercredi après-midi, sur le site du ministère des Affaires Culturelles.

Le renforcement du partenariat entre ces deux institutions publiques s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour la participation de la Tunisie à “Expo Osaka 2025” qui se déroulera du 13 avril au 13 octobre 2025 dans la ville d’Osaka au Japon, souligne le ministère.

Cet évènement d’envergure internationale sera l’occasion de promouvoir l’image de la Tunisie en tant que destination touristique et économique et de mettre en valeur la riche diversité culturelle et civilisationnelle dont regorge le pays, indique la même source.

Le ministère présente les actions menées par le TICDCE, placé sous sa tutelle, dans la valorisation du patrimoine culturel national, matériel et immatériel, ainsi que sa vocation en tant qu’institution œuvrant pour la promotion des industries culturelles créatives et leur valorisation à travers le numérique, tout en rappelant les réalisations du Centre en 2022 à l’occasion du 18ème Sommet de la Francophonie à Djerba et la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique “TICAD8” à Tunis.

Notons que le CEPEX vise notamment à développer le positionnement des produits et services tunisiens à l’international et à renforcer le réseau des échanges commerciaux et optimiser l’exploitation des accords de libre échange conclus entre la Tunisie et plus de 130 pays.

Le TICDCE est un Incubateur des projets innovants et des startapeurs actant dans le domaine de la culture. Il s’agit d’un Centre technique de développement de la culture et des nouvelles technologies qui s’y attachement et un espace de formation et de promotion de la culture par la technologie.

Selon le site Expo Osaka 2025, un total de 150 pays et régions et 25 organisations internationales sont attendus à cet évènement qui rassemble des personnes et des innovations du monde entier dans le but de résoudre les problèmes auxquels l’humanité est confrontée.