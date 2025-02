Kébili : Lancement du projet “Terrasafe” pour lutter contre la désertification avec l’Union Européenne

L’Institut des régions arides (IRA) à Kébili a organisé, mercredi, une journée d’information dédiée au projet “Terrasafe”, qui sera mis en œuvre dans la région de 2024 à 2029, avec le financement de l’Union Européenne.

Le programme “Terrasafe” est un projet de recherche qui vise à lutter contre la désertification, dont les effets se manifestent par la dégradation des terres due aux changements climatiques et aux activités humaines, a expliqué la chercheuse de l’IRA, Fatma Aribi.

Ce projet implique cinq pays, à savoir Chypre, l’Espagne, l’Italie, la Roumanie, en plus de la Tunisie, et plus spécifiquement le gouvernorat de Kébili.

Mis en œuvre par l’Institut des régions arides, “Terrasafe” adoptera une approche participative impliquant les communautés locales et les décideurs, afin de les soutenir dans la recherche de solutions pour renforcer la résilience de leurs terres face à la désertification, a-t-elle souligné.

Dans ce contexte, Aribi a précisé que la menace la plus grave pesant sur les terres du gouvernorat de Kébili réside dans la propagation du phénomène de salinisation des sols.

Le projet s’attellera à la réhabilitation de ces terres, dans l’objectif de restaurer progressivement leur capacité de production, afin qu’elles retrouvent leur rôle essentiel dans le développement des communautés locales.

Cette journée d’information s’est tenue en présence de nombreux partenaires, notamment des représentants du commissariat régional au développement agricole (CRDA), des représentants du Centre technique des dattes, de l’Office de développement de Rjim Maatoug, du tissu associatif ainsi que d’un nombre important d’agriculteurs locaux.