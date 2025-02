“La Tunisie adhère activement à tous les projets de coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences avec les pays du monde islamique”, a souligné, mercredi, le ministre de l’éducation, Nourredine Nouri.

Dans son allocution au deuxième jour de la 45ème session du conseil exécutif de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) tenue à Gammarth (banlieue nord de Tunis), Nourredine Nouri a souligné que la troisième réunion consultative, organisée hier mardi, a permis un échange d’expertises entre les représentants des ministères de l’éducation des pays du monde islamique et des experts dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences.

Il a précisé que cette session a été focalisée sur la discussion du financement des projets de l’organisation et l’adaptation des besoins en financement aux évolutions actuelles.

Il a salué, à cette occasion, la participation de haut niveau des délégations des Etats membres de l’organisation et de ses institutions partenaires, estimant que cette forte présence reflète l’importance accordée à la convergence et à la réalisation d’objectifs communs dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences.

Nouri a ajouté que le débat organisé mardi, dans le cadre de cette session, sur « l’éducation inclusive » a été une occasion pour étudier les questions d’inclusion et d’accessibilité dans le domaine éducatif.

Le ministre a souligné que l’accueil par la Tunisie de la 45ème session du conseil exécutif de l’ICESCO témoigne de son engagement en faveur du rapprochement et de la coopération entre les pays du monde islamique dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences.

Il a, par ailleurs, réitéré le soutien continu de la Tunisie aux actions et projets de l’ICESCO, soulignant l’importance de l’éducation, de la culture et des sciences comme leviers essentiels du progrès civilisationnel.