À seulement 23 ans, Ahmed Dridi, jeune entrepreneur originaire de Jendouba, transforme son expérience de patient dialysé en un projet d’innovation sociale. Fondateur de Health HUB, il révolutionne l’accompagnement des patients dialysés et ambitionne d’étendre son impact à d’autres domaines médicaux. « Chaque défi que j’ai affronté est devenu une motivation. Je veux offrir aux patients un soutien adapté et accessible. Avec Health HUB, notre mission est d’améliorer la qualité de vie des patients dialysés et de développer plus de services médicaux essentiels. »

La participation d’Ahmed à la 1ère édition de The DOT Camp+ a été un tournant pour Health HUB. Ce programme d’accélération lui a apporté :

Un mentorat personnalisé avec des experts du secteur pour affiner sa vision et structurer sa startup.

Un accès à un réseau d'investisseurs , ouvrant des perspectives cruciales pour financer sa croissance.

Des formations intensives, axées sur l'innovation technologique et l'entrepreneuriat.

« DOT Camp+ m’a donné les outils et le soutien nécessaires pour concrétiser mon idée et créer un véritable impact social. Ce programme est bien plus qu’une formation : c’est un tremplin pour réaliser mon rêve. » – Ahmed Dridi

DOTCAMP+ est un des services proposés par THE DOT avec le soutien du Ministère des Technologies de la Communication, Expertise France, du Centre de Transformation Digitale de la GIZ Tunisie et de la Fondation Tunisie pour le Développement, quatre acteurs engagés dans l’innovation et le développement durable en Tunisie.

Avec Health HUB, Ahmed Dridi prouve que l’innovation et la résilience peuvent transformer les défis en opportunités concrètes au service des communautés.

Lancé en juin 2021, The Dot est le premier hub de l’innovation digitale en Tunisie. Ce projet public-privé, fruit d’un partenariat entre le ministère des Technologies de la Communication, la Fondation Tunisie pour le Développement, Expertise France et la GIZ, vise à fédérer l’écosystème entrepreneurial à l’échelle nationale et régionale. The Dot propose divers services destinée l’écosystème entreprenariat tunisiennes et internationales, avec un fort accent sur l’inclusion, la collaboration, et l’innovation.

Pour plus d’informations sur The DOT: https://thedot.tn/