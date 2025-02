L’agence de notation PBR Rating procède à une évaluation continue de Hannibal Lease, à la demande de l’institution financière, pour le suivi de son activité et de sa situation financière ainsi que l’évolution du leaseur par rapport aux normes locales et internationales en matière de risque et de bonnes pratiques de gouvernance financière.

A l’issue de cette mission de notation, l’agence PBR Rating a relevé la note de Hannibal Lease en monnaie locale*, de BBB+ (TUN) à A- (TUN) avec perspective positive ; sur une échelle de notation allant de AAA à D. Une notation de même rang a été octroyée, entre le long terme (A- (TUN) ) et le court terme (A2 (TUN) ). L’amélioration de la note reflète la progression des positions de solidité et de performance, avec une notation fondamentale interne de BBB+ (TUN) et une notation S.A.C.P de BBB (TUN) .

Hannibal Lease, acteur majeur du leasing en Tunisie, a su bâtir une solide réputation en plus de vingt ans d’existence et s’impose parmi les leaders du marché en se hissant parmi les 3 principaux opérateurs du secteur. Sa stratégie repose sur la qualité de son service et une réactivité accrue pour répondre aux besoins d’une clientèle variée, allant des professionnels indépendants aux grandes entreprises. Grâce à une gestion prudente et efficace, la société de leasing consolide son statut de référence dans un secteur exigeant.

L’année 2024 a marqué un tournant stratégique pour le leaseur, avec l’entrée du fonds institutionnel de référence, SANAD Fund for MSME, à hauteur de 20% dans le capital de Hannibal Lease. Cette prise de participation s’est accompagnée d’une assistance technique ainsi que d’un potentiel support financier. Ce partenariat stratégique devrait renforcer la solidité financière de la société en diversifiant ses sources de financement et en consolidant ses capacités d’investissement.

La mission de suivi de notation a mis en évidence les principaux défis de Hannibal Lease et du secteur du leasing tunisien, avec notamment l’exposition des risques sectoriels et opérationnels, le cadre et le coût de financement, l’absence de taux bonifiés et l’impossibilité de collecter des dépôts, entre autres. Le rapport de notation a été remis par M. Souheil Skander, au dirigeant de Hannibal Lease, M. Hechmi Djilani.

PBR Rating souligne l’importance de poursuivre les efforts d’optimisation du coût du financement et du renforcement des marges pour assurer une croissance durable. L’analyse de la structure financière de Hannibal Lease révèle une consolidation des fonds propres et une amélioration de la rentabilité sur les derniers exercices. En matière de revalorisation des fonds propres et de qualité des ressources de financement du leaseur, la mission a constaté que la part des capitaux propres dans le total des ressources financières a suivi une trajectoire globalement positive depuis 2016, passant de 8,6% à 13,1%, reflétant une autonomie de plus en plus marquée et ancrée. Par ailleurs, la société a vu ses bénéfices s’améliorer depuis 2021, s’établissant à un résultat net historique de 10,218 MTND en 2023, contre 6,092 MTND une année auparavant. Au premier semestre 2024, la rentabilité nette de la société a crû de 37,5% en rythme annuel, se situant à 6,273 MTND, confirmant les perspectives favorables pour l’exercice 2024, annoncées par l’agence PBR Rating.

Dans un environnement concurrentiel, Hannibal Lease adapte sa stratégie en mettant l’accent sur l’optimisation de la rentabilité par dossier, la gestion prudente des risques et l’assainissement progressif de son portefeuille. Sa politique proactive a permis d’améliorer la qualité de ses actifs et de renforcer la couverture de ses engagements. En effet, la société a enregistré un taux de créances classées en baisse continue sur la dernière période, s’établissant à 8,6% en 2023, contre 10,3% une année auparavant (9,07% au S1 2024, contre 10,34 au S1 2023), avec une légère baisse sur l’exercice 2024. Il est également important de souligner que Hannibal Lease a réussi à maintenir une couverture des créances à risque à plus de 70%.

Parallèlement, Hannibal Lease poursuit ses efforts de digitalisation et d’automatisation des process pour améliorer l’efficacité de ses opérations et renforcer sa compétitivité. PBR Rating met également en avant les efforts continus de la société en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises, illustrant ainsi sa volonté d’innover, tout en s’adaptant et relevant les défis du secteur. L’intégration de critères environnementaux et sociaux dans la gestion de l’institution financière, témoigne d’une démarche durable, conciliant croissance et engagement sociétal.

En conclusion, avec des indicateurs financiers et opérationnels en progression, Hannibal Lease se positionne comme un acteur dynamique et résilient. La maîtrise du coût du financement et l’optimisation de la rentabilité restent des challenges stratégiques pour assurer une croissance durable et maintenir sa compétitivité.

*La notation en monnaie locale n’est pas plafonnée par la note souveraine (en monnaie étrangère).

A propos de PBR Rating :

L’agence de notation financière PBR Rating, initiée et parrainée par le Conseil Bancaire et Financier (anciennement Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers), a été inaugurée en mai 2018 par le ministre des Finances. L’agence a pour vocation le déploiement et la diffusion de solutions de notations financières et extra-financières, ainsi que la publication d’études et de recherches économiques, contribuant à la transparence et à l’efficience de l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques, nationaux ou internationaux, sur le marché tunisien.

A propos de Hannibal Lease :

Hannibal Lease a été créé en 2001 à l’initiative d’un groupe d’investisseurs privés souhaitant enrichir l’offre de crédit-bail sur le marché tunisien.

L’offre leasing HL s’adresse à l’ensemble des acteurs économiques privés en Tunisie : agriculteurs, artisans, commerçants et professions libérales, tout en veillant à répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. L’établissement compte, aujourd’hui, plus de 16.000 clients actifs sur l’ensemble du territoire tunisien, avec des offres de services adaptatives selon le profil et les besoins de chaque relation.