Le président de la République Kaïs Saïd a souligné au cours de sa rencontre vendredi au Palais de Carthage avec le ministre de la santé Mustapha Ferjani, que les travaux de réalisation de la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan “démarrent prochainement”, selon une séquence vidéo publiée samedi sur la page officielle de la présidence de la République.

Le chef de l’état avait reçu le ministre de la santé avant son départ pour une visite de travail en République populaire de Chine afin de signer un mémorandum d’entente relatif à la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan, a indiqué un communiqué publié par la présidence de la république.

A cette occasion, le président de la République a indiqué que la Cité médicale des Aghlabides qui permettra de générer plus de 50 mille postes d’emploi “est unique en son genre” et se distingue des autres cités médicales traditionnelles du fait qu’elle sera dotée d’un hôpital, d’une Faculté de médecine et d’établissements de l’enseignement, des logements pour le personnel médical et paramédical, un bureau de poste, une agence de la CNAM et sera reliée au réseau ferroviaire à partir de la ville d’Enfidha.

Il a précisé que le secteur de la santé se porte mieux grâce au travail incessant et à la persévérance, soulignant que le projet de la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan est “une histoire longue et douloureuse”.

“Ce projet a été suspendu à l’intérieur alors que plusieurs parties étrangères étaient prédisposées au cours de cette période à financer ce projet avec toutes ses composantes”, a déclaré le chef de l’état, ajoutant que ces blocages ont été justifiés par de faux arguments comme si ce projet était personnel alors qu’il profite à la Tunisie et sera la destination prisée des étudiants tunisiens et étrangers surtout des pays du continent africain.

Le président de la République a relevé que certaines parties ont tenté de faire échouer ce projet de l’intérieur croyant que leur plans allaient réussir, affirmant qu’aujourd’hui, après un suivi minutieux et la détermination à le concrétiser, la Cité médicale des Aghlabides verra la jour bientôt.

Le chef de l’état a indiqué qu’un nouveau cadre juridique sera mis en place au profit du cadre médical et paramédical afin de “rompre avec le régime actuel qui avait démarré depuis les années 70 et abouti à des situations inacceptables de nos jours”.

Le président de la République Kaïs Saïed a salué les compétences médicales tunisiennes ayant réussi des prouesses médicales malgré les moyens modestes dont elles disposent.

Il a tenu à rappeler que la Faculté de Médecine de Tunis, fondé dans les années soixante, est une institution renommée.