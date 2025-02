La 22e journée de la Botola nous offre une rencontre intéressante entre la Renaissance Zemamra et l’IR Tanger. Si les deux équipes ne jouent pas les premiers rôles cette saison, ce match reste crucial pour leurs ambitions respectives.

Renaissance Zemamra : rester dans la course au top 5

Avec 37 points en 21 matchs, la Renaissance Zemamra occupe actuellement la 4e place du classement, à égalité avec les FAR Rabat. Avec 11 victoires, 4 nuls et 6 défaites, l’équipe réalise une saison solide et peut encore espérer terminer parmi les meilleures formations du championnat.

IR Tanger : se donner de l’air au classement

L’IR Tanger, de son côté, traverse une saison plus compliquée. Actuellement 11e avec 26 points en 21 journées, le club alterne entre le bon et le moins bon, avec un bilan de 6 victoires, 8 nuls et 7 défaites.

Historique des confrontations : un bilan équilibré

Les cinq derniers face-à-face entre ces deux équipes ont abouti à un bilan équilibré : 2 victoires pour Zemamra, 2 pour Tanger et un match nul. Cela annonce une rencontre disputée où chaque équipe aura ses chances.

Si la Renaissance Zemamra part avec un léger avantage en raison de sa meilleure forme et de sa position au classement, l’IR Tanger pourrait bien surprendre pour repartir avec un résultat positif.