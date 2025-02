L’Atlético de Madrid accueille Valence pour la 25e journée de La Liga dans un contexte où les deux équipes poursuivent des objectifs bien différents. Tandis que les Colchoneros cherchent à rester au contact du duo de tête, les Valencians luttent pour leur survie en première division.

Un Atlético en quête de podium

Troisième du championnat avec 50 points, l’Atlético de Madrid est en embuscade derrière le FC Barcelone et le Real Madrid, qui comptent chacun 51 points. Les hommes de Diego Simeone n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent continuer à rêver du titre et sécuriser leur place en Ligue des Champions. Avec 14 victoires, 8 nuls et seulement 2 défaites en 24 journées, ils affichent une solidité qui fait d’eux les favoris de cette rencontre.

L’Atlético peut également compter sur une dynamique positive face à Valence, avec 4 victoires lors des 5 dernières confrontations entre les deux équipes. À domicile, les Rojiblancos sont particulièrement redoutables et comptent bien le prouver une fois de plus.

Valence en grande difficulté

À l’autre extrémité du classement, Valence vit une saison cauchemardesque. Actuellement 18e avec 23 points, le club lutte pour son maintien en Liga et doit impérativement prendre des points pour sortir de la zone rouge.

Un match à forts enjeux

Pour l’Atlético, une victoire permettrait de mettre la pression sur le Barça et le Real Madrid, tout en consolidant sa position dans le top 4. À l’inverse, une défaite compliquerait ses ambitions et relancerait la course aux places européennes.

L’affrontement s’annonce donc déséquilibré sur le papier, mais La Liga réserve souvent des surprises. L’Atlético confirmera-t-il sa supériorité ou Valence réussira-t-il un exploit salvateur ? Réponse sur le terrain.

Le match, à suivre en direct sur beIN Sports 4.