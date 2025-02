Sousse : 10 nouveaux projets féminins financés dans le cadre du programme « Raedat » pour l’autonomisation des femmes

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a remis, vendredi, à Sousse, 10 avis de financement de nouveaux projets féminins dans le cadre du programme national « Raedat », ce qui porte le nombre de projets financés dans le cadre de ce programme à 224 projets avec des fonds s’élevant à 4,2 millions de dinars.

Lors d’une visite de travail au gouvernorat de Sousse, la ministre a supervisé la distribution de 8 avis approuvant l’attribution d’équipements pour le démarrage de projets dans le cadre du programme d’insertion économique des femmes victimes de violence « Samida » pour un montant de 80.000 dinars dans les domaines de la couture, de la vente de produits avicoles, de fast-food, de la pâtisserie et de la vente de produits alimentaires.

Le ministre a souligné l’importance de soutenir les femmes entrepreneurs dans la mise en place de leurs projets et le suivi de leur mise en œuvre afin d’en assurer la pérennité.

Le ministre a également remis des fournitures et des équipements à la prison civile des femmes à Messaadine dans le cadre du programme du ministère de la Famille visant à soutenir la réhabilitation et la formation des détenues dans les domaines de la couture et de la pâtisserie afin de faciliter leur intégration dans la vie économique et sociale et d’éviter la récidive.