Les programmes de coopération financière entre la Tunisie et l’Agence Française de Développement (AFD), durant l’année 2025, ont été au centre de la réunion présidée par le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et la directrice régionale pour l’Afrique du Nord à l’Agence Cécile Couprie, d’après un communiqué, publié vendredi, par le département de l’Economie.

La réunion, qui a eu lieu jeudi après-midi, a porté sur la finalisation des aspects techniques de certains programmes de coopération qui seront réalisés prochainement, de manière à conclure les accords y afférent lors de la tenue du Haut-Conseil de la coopération tuniso-française prévue en 2025.

Les deux parties ont passé en revue, également, l’avancement de certains projets que l’agence contribue à financer dans plusieurs secteurs, dont l’assainissement, l’eau et le transport.

A cette occasion, Abdelhafidh a fait part de la volonté de son département de renforcer davantage la coopération avec l’AFD, tout en accordant la priorité aux projets de développement qui s’inscrivent dans les grandes orientations du pays.

De son côté, Couprie a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés, dernièrement, en vue d’accélérer la réalisation des projets, réitérant l’engagement de l’Agence à continuer à appuyer la Tunisie dans la mise en œuvre de ses programmes de réformes.