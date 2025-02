La commission économique et sociale des Nations unis pour l’Asie occidentale (ESCWA) a salué, dans son 5e rapport sur le développement publié aujourd’hui jeudi, les initiatives de la Tunisie en matière de prise en charge des jeunes exposés aux risques.

Intitulé “Décrypter la promesse de ne laisser personne de coté dans la région arabe” ce rapport qui a été publié à l’occasion de la journée mondiale de la justice sociale, a souligné que le ministère des affaires sociales a déployé des efforts considérables en vue de traiter “les défis auxquels sont confrontés les jeunes et les enfants exposés aux risques”.

Selon ce rapport, le programme de protection sociale en Tunisie a permis de mettre en œuvre plusieurs programme d’aides et de soutien aux catégories vulnérables, précisant que les efforts se poursuivent en vue de renforcer la couverture sociale avec l’efficacité requise et de concrétiser l’égalité des chances.

Il a mis en avant le programme national d’aide aux familles démunies qui fournit une aide financière aux familles à faible revenu et accorde un intérêt accru à l’enseignement des enfants dans sa démarche visant la lutte contre le décrochage scolaire.

Par ailleurs, le rapport a précisé que “les jeunes et les femmes dans la région arabe sont les groupes les plus marginalisés à des degrés divers, relevant que le taux des travailleurs dans les secteurs informels parmi les jeunes a atteint environ 61,4%”.

Ce rapport a examiné les causes profondes de la marginalisation des femmes et des enfants qui sont “le maillon faible dans la région arabe”, ajoutant que les femmes représentent 50% de la population alors que les jeunes (de 15 à 24 ans) représentent 20% de la population dans cette région.

Selon le rapport de l’ESCWA, 174 millions de personnes n’ont pas accès aux soins de santé de base dans la région arabe, alors que 154 millions ne bénéficient pas de sécurité alimentaire, indiquant que les conditions de logement, d’infrastructure et des services de première nécessité constituent des défis importants du fait que 79,5 millions de personnes ne bénéficient pas de logements décents et que 50 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable.

Ce rapport a présenté des recommandations concrètes pour autonomiser les groupes marginalisés et élargir le système de protection sociale notamment auprès des femmes, des jeunes, des refugiés et des travailleurs dans le secteur informel, outre le renforcement de l’égalité entre les deux sexes par le biais de législations favorisant la lutte contre la discrimination et la violence basée sur le genre social et la mise en œuvre de stratégies visant le renforcement du leadership entrepreneurial et l’encouragement à l’investissement.