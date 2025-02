L’unité médicale mobile d’urgence et de réanimation à l’hôpital local de Sebiba dans le gouvernorat de Kasserine est entrée en activité pour fournir des services de santé au profit des habitants de la région, selon un communiqué publié jeudi par le ministère de la santé.

Cette unité médicale contribuera à la prise en charge des patients pour toute situation d’urgence médicale dans les délégations de Sébiba et de Jedelienne (Kasserine) et renforcera le dispositif des urgences et des soins dans toute la région.

L’équipe médicale et technique relevant de cette unité a effectué une formation spécialisée lui permettant d’assurer des interventions médicales rapides et de haut niveau, selon le même communiqué.

A noter que cette initiative a pour but de promouvoir la qualité de prise en charge des patients dans un état critique et de rapprocher les services de soins des citoyens.