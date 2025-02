Un régime alimentaire déséquilibré serait l’un des principaux facteurs de risque du cancer du côlon, selon Soumaya Mansouri, coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer à la direction des soins de santé de base.

Dans une déclaration à l’agence TAP, elle met en garde contre la consommation excessive d’aliments riches en graisses et en sucres, mais pauvres en fibres. Ces mauvaises habitudes alimentaires favorisent le développement du cancer colorectal, qui se classe en 2024 comme le deuxième cancer le plus fréquent en Tunisie, touchant aussi bien les hommes que les femmes.

Les études scientifiques confirment que la consommation régulière de viandes transformées (jambon, salami) et de produits ultra-transformés (chips, gâteaux industriels) augmente considérablement le risque de cancer du côlon en raison de leur forte teneur en substances nocives.

Mansouri souligne que l’évolution des modes de consommation en Tunisie, avec une nette augmentation des repas issus de la restauration rapide au détriment d’une alimentation saine et équilibrée, contribue à cette hausse inquiétante des cas de cancer colorectal.

Pour réduire ce risque, il est essentiel d’adopter une alimentation riche en légumes, fruits et céréales complètes, d’avoir une activité physique régulière, d’éviter le tabac et l’alcool, et d’effectuer des contrôles médicaux réguliers.

Les statistiques récentes révèlent une augmentation des cas de cancer en Tunisie : 22 690 nouveaux diagnostics en 2024 contre 22 201 en 2023. Le cancer du sein demeure le plus fréquent chez les femmes (4 400 cas), tandis que le cancer du poumon arrive en tête chez les hommes (près de 3 000 cas). Le cancer colorectal suit de près avec 2 300 nouveaux cas masculins et 1 940 cas féminins.