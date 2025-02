Depuis février 2024, 18 associations ont créé près de 70 clubs scientifiques dans des établissements éducatifs publics, des établissements d’enseignement supérieur et des maisons de jeunes dans 19 gouvernorats, dans le cadre du projet « Science With and For Youth » (SWAFY), a indiqué Chadli Abdelli, directeur général de l’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique, dans une déclaration à l’agence TAP.

Ce projet comprend aussi le financement d’environ 190 projets de chercheurs doctorants ou boursiers afin de répondre aux besoins de l’environnement économique et social, selon l’évaluation intermédiaire, présentée mercredi lors d’un atelier d’évaluation de ces projets associatifs tenu mercredi à Tunis.

Ces projets, financés par l’Union européenne dans le cadre de 19 conventions de financement au titre du projet précité, lancé par l’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique (ANPR) en février 2024 sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, portent notamment sur la création de clubs scientifiques dans divers domaines scientifiques et technologiques tels que la robotique, l’intelligence artificielle, la programmation et la physique, la formation des animateurs de clubs, l’organisation de concours et de dialogues sur la jeunesse et la science, ainsi que le financement de la recherche pour les doctorants, a précisé Abdelli.

Dans ce contexte, le projet ” Swafy”, a également financé jusqu’à présent environ 190 projets de chercheurs doctorants ou boursiers pour mener des recherches appliquées répondant aux exigences de l’environnement économique et social, a-t-il dit, notant que l’ANPR a l’intention de généraliser ces projets associatifs à toutes les gouvernorats de la République dans les mois à venir.

Au cours de l’atelier d’aujourd’hui, des conventions de financement ont été signées pour deux nouveaux projets de création de clubs scientifiques dans les gouvernorats de Siliana et Tozeur. un comité d’experts sélectionnera ultérieurement les meilleurs projets candidats.