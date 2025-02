Deux appels à candidatures ont été lancés, lundi, par le Projet GTEX/MENATEX Tunisie, pour la sélection d’un nouveau groupe de PME et de créateurs de mode du secteur Textile et Habillement en Tunisie qui bénéficieront du soutien de ce projet.

Le programme GTEX/MENATEX II est un nouveau projet qui vise à soutenir le secteur textile et habillement en Tunisie, en Égypte, en Jordanie, au Maroc ainsi qu’au Sri Lanka, afin d’accroître sa compétitivité à l’exportation en mettant l’accent sur la durabilité et la circularité en tant que moteurs clés de la compétitivité. Le Programme est mis en œuvre par le Centre du Commerce International (ITC) sur une période de 4 ans (janvier 2024 à décembre 2027) et est cofinancé par les gouvernements suisse et suédois.

L’impact attendu du programme GTEX MENATEX II est de contribuer à la croissance économique par le biais d’un commerce durable et de la création d’emplois décents tout au long de la chaîne de valeur du secteur textile et habillement. L’augmentation des exportations de produits de qualité entraînera le maintien de l’emploi dans le secteur du textile et de l’habillement et la création d’emplois supplémentaires à plus forte valeur ajoutée, en particulier dans les secteurs d’appui tels que les technologies environnementales et le recyclage.

Les bénéficiaires visés par le programme GTEX/MENATEX II en Tunisie sont des PME dynamiques et des créateurs de mode innovants, ayant l’ambition d’élargir leur présence à l’international. Ces derniers doivent également, démontrer un engagement fort envers des pratiques respectueuses de l’environnement, notamment par l’utilisation de matériaux durables, recyclés ou organiques, ainsi que l’adoption de processus éthiques et responsables tout au long de leur chaîne de valeur, tant sur le plan social qu’écologique.

Les PME et les créateurs de mode retenus bénéficieront d’un accompagnement comprenant l’amélioration de leur compétitivité à travers des cursus de formation et de coaching personnalisés, la sensibilisation aux normes et exigences internationales en matière de durabilité, l’appui pour l’obtention de certifications pertinentes, essentielles à l’exportation sur des marchés durables.

Cet accompagnement aux PME et aux créateurs de mode comprend également, un appui à la digitalisation de leurs processus, pour une traçabilité et une gestion efficace des flux d’information, la facilitation de leur accès à de nouveaux marchés internationaux, le renforcement de leurs relations avec les établissements universitaires et de formation, ainsi qu’avec des initiatives de circularité au niveau mondial.

Les PME et les créateurs de mode intéressés peuvent postuler avant le 03 mars 2025, à travers ces liens :

PME du secteur Textile et Habillement : httpss://bit.ly/4hF3TFV

Créateurs / créatrices de mode : httpss://bit.ly/3WLWD2O

Le Centre du Commerce International (ITC) est une agence conjointe des Nations Unies et de l’Organisation mondiale du commerce, qui soutient un développement économique durable et inclusif sur le marché mondial.