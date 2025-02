La consommation de fruits secs impropres à la consommation peut présenter de graves risques pour la santé, alerte Rana Ghiloufi, spécialiste en sécurité et qualité des aliments à l’Institut de Nutrition et de Technologie Alimentaire. Dans une interview accordée à l’agence TAP, elle met en garde contre les mycotoxines, des substances toxiques produites par certaines moisissures, reconnues comme cancérogènes par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Un risque accru de cancer et de troubles hormonaux

Selon Rana Ghiloufi, c’est la consommation régulière de fruits secs moisis qui augmente le risque de développer des cancers et des maladies hormonales. Certaines de ces moisissures ne sont pas visibles à l’œil nu, ce qui complique leur détection par le consommateur.

Face à ce danger, elle recommande de privilégier l’achat de fruits secs dans des magasins contrôlés, où les conditions de conservation respectent les normes sanitaires.

Comment bien conserver les fruits secs ?

Pour éviter la prolifération des mycotoxines, Rana Ghiloufi conseille :

✅ Ne pas conserver les fruits secs dans des endroits humides (comme la cuisine).

✅ Les stocker au réfrigérateur ou dans un lieu sec et bien ventilé.

✅ Éviter l’achat de fruits secs moulus, car ils sont plus sensibles aux contaminations et peuvent contenir des substances indésirables.