La 15e journée du championnat de Ligue 2 tunisienne a livré ses verdicts ce week-end, avec plusieurs rencontres disputées samedi 15 et dimanche 16 février. En attendant le dernier match entre Mégrine Sport et SC Moknine, programmé ce lundi, voici les principaux enseignements des deux poules.

POULE A : L’AS Marsa reste leader malgré son nul contre Hammam-Lif

L’AS Marsa conserve la tête du classement avec 29 points, malgré un match nul face au CS Hammam-Lif (1-1). Jendouba Sport (28 points) réalise une bonne opération en s’imposant sur la pelouse de l’AS Oued Ellil (0-1), tout comme l’ES Hammam-Sousse, qui décroche un nul contre SA Menzel Bourguiba (1-1) et se maintient dans le peloton de tête.

Résultats des matchs :

Dimanche 16 février :

SA Menzel Bourguiba – ES Hammam-Sousse (1-1)

AS Oued Ellil – Jendouba Sport (0-1)

EM Mahdia – AS Ariana (2-1)

Kalaa Sport – CS Korba (0-0)

Samedi 15 février :

AS Marsa – CS Hammam-Lif (1-1)

CS Msaken – ES Radès (1-0)

Match restant à jouer :

Lundi 17 février : Mégrine Sport – SC Moknine

Classement après 15 journées :

1️⃣ AS Marsa – 29 pts

2️⃣ CS Korba – 28 pts

3️⃣ Jendouba Sport – 28 pts

4️⃣ ES Hammam-Sousse – 25 pts

5️⃣ AS Mégrine – 24 pts (un match en moins)

6️⃣ EM Mahdia – 24 pts

7️⃣ AS Ariana – 23 pts

8️⃣ Kalaa Sport – 20 pts

9️⃣ CS Msaken – 19 pts

🔟 CS Hammam-Lif – 15 pts

🔻 SC Moknine – 13 pts (un match en moins)

🔻 SA Menzel Bourguiba – 11 pts

🔻 AS Oued Ellil – 11 pts

🔻 ES Radès – 5 pts

POULE B : La JS Kairouan solide leader, AS Kasserine en embuscade

Dans la Poule B, la JS Kairouan continue son impressionnant parcours en dominant le PS Sakiet Eddaier (3-1), consolidant ainsi sa première place avec 35 points. Derrière, l’AS Kasserine, vainqueur du CS Redaief (2-0), reste en embuscade à 32 points.

Résultats des matchs (Samedi 15 février) :

JS Kairouan – PS Sakiet Eddaier (3-1)

AS Agareb – Baath Bouhajla (1-4)

OC Kerkennah – ES Jerba (1-1)

AS Kasserine – CS Redaief (2-0)

O Sidi Bouzid – Sfax RS (2-2)

SG Gabésien – AS Jelma (2-1)

ES Rogba – CS Chebba (0-2)

Classement après 15 journées :

1️⃣ JS Kairouan – 35 pts

2️⃣ AS Kasserine – 32 pts

3️⃣ PS Sakiet Eddaier – 25 pts

4️⃣ Sfax RS – 23 pts

5️⃣ OC Kerkennah – 23 pts

6️⃣ SG Gabésien – 22 pts

7️⃣ O Sidi Bouzid – 21 pts

8️⃣ Baath Bouhajla – 21 pts

9️⃣ AS Jelma – 19 pts

🔟 AS Agareb – 18 pts

🔻 CS Chebba – 15 pts

🔻 CS Redayef – 13 pts

🔻 ES Jerba – 10 pts

🔻 ES Rogba – 10 pts