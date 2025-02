Le dimanche 16 février 2025, l’Allianz Stadium de Turin sera le théâtre d’un affrontement de prestige entre la Juventus Turin et l’Inter Milan, dans le cadre de la 25e journée de Serie A. Le coup d’envoi de cette rencontre tant attendue sera donné à 20h45 par l’arbitre Maurizio Mariani.

Ce derby d’Italie, l’un des plus grands classiques du football italien, oppose deux formations historiques qui jouent les premiers rôles en Serie A.

La Juventus Turin, portée par ses supporters, cherchera à s’imposer à domicile pour rester dans la course au titre ou consolider sa place dans le haut du classement. Les Bianconeri, dotés d’une défense solide et d’un milieu de terrain créatif, auront à cœur de dominer cette confrontation et de prendre leur revanche sur l’Inter.

L’Inter Milan, de son côté, arrive en pleine confiance et tentera de faire un grand pas vers le sacre en décrochant une victoire précieuse à l’extérieur. Avec une attaque redoutable et un collectif bien huilé, les Nerazzurri comptent bien imposer leur rythme face à leurs rivaux turinois.

Cette rencontre pourrait être déterminante pour le classement final et offrir un spectacle de haute intensité entre deux équipes en quête de suprématie.

Ce match entre la Juventus et l’Inter sera diffusé en exclusivité sur beIN SPORTS 1 ce dimanche à 20h45. beIN SPORTS vous offre également la possibilité de regarder les matchs en streaming depuis un PC, un smartphone, ou encore une tablette