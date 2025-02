L’Innovation Summit Tunisia 2025, organisé à l’Hôtel Laico de Tunis, a réuni un écosystème dynamique d’entrepreneurs, startups, investisseurs et décideurs. Objectif : façonner l’avenir de l’innovation en Tunisie et au-delà.

Placé sous l’égide de ICC Tunisia, en partenariat avec Terna Innovation Zone et avec le soutien de Mind the Bridge et Elis, cet événement a confirmé la position stratégique de la Tunisie comme hub régional de l’innovation, attirant des leaders de l’industrie et des experts internationaux.

Un sommet marqué par des annonces stratégiques

La cérémonie d’ouverture a été honorée par la présence de Khelil Chaibi, Président d’ICC Tunisia, Carla Napolitano, directrice de l’innovation chez Terna, et Alessandro Prunas, Ambassadeur d’Italie en Tunisie. Tous ont souligné l’importance de la coopération internationale pour dynamiser l’écosystème tunisien des startups.

Lancement du rapport “Tech Scaleup Tunisia 2025”

Alberto Onetti, président de Mind the Bridge, a présenté les principales conclusions du rapport “Tech Scaleup Tunisia 2025”. Parmi les chiffres-clés :

17 scaleups identifiées en Tunisie en 2025, dont Instadeep , qui a levé plus de 100 millions de dollars .

identifiées en Tunisie en 2025, dont , qui a levé plus de . 1 450 startups actives, plaçant la Tunisie parmi les 10 premières destinations africaines pour l’innovation.

actives, plaçant la Tunisie parmi les pour l’innovation. 200 millions de dollars d’investissements cumulés jusqu’en 2024.

jusqu’en 2024. Une dépense en R&D équivalente à 0,4 % du PIB, supérieure à celle du Maroc (0,2 %) et de l’Algérie (0,1 %).

WattNow : Une success story tunisienne

Parmi les succès mis en avant, WattNow, startup fondée en 2017 par Issam Samaali, s’est distinguée par ses solutions IoT permettant une gestion optimisée de la consommation d’électricité. Ayant levé 1,3 million de dollars en pré-série A, elle ambitionne de s’étendre en Afrique et au Moyen-Orient.

Des discussions stratégiques sur l’avenir de l’innovation

Des représentants de grandes entreprises et institutions (Terna, SAFRAN, ACTIA, Microsoft, APII, Banque Centrale de Tunisie) ont débattu de thématiques majeures :

L’innovation ouverte comme catalyseur de transformation régionale

La R&D comme levier de croissance pour les entreprises tunisiennes

Les financements et accompagnements comme accélérateurs de startups

L’événement a également vu naître plusieurs engagements concrets, notamment :

Le renforcement des infrastructures d’innovation via des partenariats public-privé.

via des partenariats public-privé. L’augmentation des opportunités d’investissement pour les startups tunisiennes.

pour les startups tunisiennes. Un engagement international pour intégrer la Tunisie aux écosystèmes mondiaux d’innovation.

Global Scaleup Program : Accélérer la croissance des startups tunisiennes

L’une des annonces phares de l’édition a été le lancement du Global Scaleup Program By Terna, opéré par Mind the Bridge et Elis. Ce programme vise à connecter les startups tunisiennes à des réseaux internationaux, facilitant leur accès à des investissements stratégiques et des mentors de renom.

Les startups et scaleups intéressées peuvent dès à présent postuler ici.

Conclusion : Un événement clé pour l’innovation en Afrique et en Méditerranée

Avec plus de 200 participants et de nombreuses connexions stratégiques, l’Innovation Summit Tunisia 2025 s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les innovateurs et investisseurs.

Le sommet a renforcé le positionnement de la Tunisie comme acteur clé de l’innovation en Afrique, ouvrant la voie à de nouvelles initiatives et programmes de soutien à l’entrepreneuriat technologique. Les prochaines éditions s’annoncent déjà prometteuses pour continuer à dynamiser l’écosystème tunisien des startups.

À propos de Terna

Terna est le principal opérateur de réseau de transport d’électricité en Europe, gérant environ 75 140 kilomètres de lignes à haute tension et 910 stations électriques. L’entreprise joue un rôle central dans la transition énergétique et le développement durable, en mettant l’accent sur l’innovation technologique et la formation spécialisée. Terna est l’opérateur du réseau de transport italien (NTG) pour l’électricité à haute et très haute tension et le plus grand opérateur indépendant de système de transport d’électricité (TSO) en Europe. Avec plus de 75 000 km de lignes électriques à haute et très haute tension, 910 sous-stations réparties sur l’ensemble du territoire national et 30 interconnexions transfrontalières, Terna peut compter sur le soutien de plus de 6 100 professionnels.

Avec la création de la Terna Innovation Zone Tunisie, Terna renforce son engagement envers le développement des compétences partagées et la coopération internationale, contribuant ainsi à la sécurité énergétique et à la croissance économique en Méditerranée.

À propos d’ICC Tunisia

Lancée officiellement en juillet 2024, ICC Tunisia est le comité national de la Chambre de Commerce Internationale en Tunisie. Sa mission est de représenter et soutenir les entreprises tunisiennes sur la scène internationale, en promouvant le commerce ouvert et les investissements.

En tant que membre du réseau mondial de l’ICC, qui compte 91 comités nationaux, ICC Tunisia vise à renforcer la coopération multilatérale et à faire entendre la voix des entreprises tunisiennes dans les instances internationales.

À propos de Mind the Bridge

Mind the Bridge est une plateforme mondiale d’innovation ouverte, créée pour stimuler les économies en favorisant l’esprit entrepreneurial et l’innovation. Basée dans la Silicon Valley, avec des bureaux à Barcelone, Séoul, New York, Bologne et Milan, Mind the Bridge facilite des partenariats stratégiques entre startups et grandes entreprises depuis 2007. Chaque année, Mind the Bridge identifie, sélectionne et collabore avec plus de 10 000 startups, soutenant les entreprises internationales dans leurs initiatives d’innovation ouverte qui se concrétisent par des partenariats avec les startups, tels que des projets pilotes (POC), des achats, des investissements et/ou des acquisitions. De plus, Mind the Bridge offre aux entreprises des services de conseil et des analyses comparatives sur les stratégies et les structures d’innovation. La société a également développé MTB Ecosystem, une plateforme d’innovation ouverte alimentée par l’IA, destinée à mettre en relation les acteurs des écosystèmes d’innovation et les entreprises, favorisant ainsi la collaboration et l’échange de valeur. Pour plus d’informations : http://mindthebridge.com | @mindthebridge

A propos de Elis

Nous menons des initiatives à impact et favorisons l’innovation collaborative aux niveaux national et international, en nous appuyant sur plus de 30 ans d’expérience au sein de notre consortium d’entreprises. En tant qu’organisme de formation, nous intervenons dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de l’apprentissage et du sport, en concrétisant notre mission par des actions tangibles.

Nous établissons un lien entre les écoles et le monde du travail, aidant les jeunes à découvrir des opportunités professionnelles. Aux côtés des entreprises, nous formons étudiants et professionnels, en leur fournissant les compétences nécessaires pour s’épanouir dans un monde en constante évolution.