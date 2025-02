Le projet de forage et d’équipement d’un puits profond (200 mètres pour 20 litres/seconde) de soutien pour la zone d’irrigation publique de la localité de Chiab, dans la délégation de Kalâa Kebira, a été inaugurée, lundi, par le gouverneur de Sousse, Sofiene Tanfouri.

Dans le même cadre, le projet d’approvisionnement en eau potable de 12 agglomérations dans la localité de Garâat el Manjour (délégation de Msaken) au profit de 1300 habitants, a également été inauguré avec un coût de 2 millions 135 mille dinars.

Ce projet est entré en exploitation après l’installation de près de 47 kilomètres de canalisations, la construction et l’équipement d’une station de pompage et d’un réservoir souterrain d’une capacité de 50 m3, outre la réalisation d’un réservoir d’une hauteur de 16 mètres d’une capacité de 100 m3, et d’ouvrages hydrauliques et de raccordements individuels.