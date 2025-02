La Tunisie a affirmé, mardi, son rejet total des appels au déplacement des habitants de la Bande de Gaza « ainsi que les tentatives désespérées des sionistes de liquider la juste cause palestinienne après que l’occupation brutale ait échoué à briser la volonté du peuple palestinien digne et persévérant dans la défense de sa terre ».

« La Tunisie affirme son entière solidarité et sa position de principe avec la République Arabe d’Egypte, le Royaume d’Arabie Saoudite et le Royaume Hachémite de Jordanie face aux manœuvres visant à les déstabiliser et à porter atteinte à leur souveraineté », lit-on dans une déclaration publiée mardi par le ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie y affirme son soutien absolu à toutes les mesures prises par ces pays frères afin de contrer ces manœuvres et préserver leur souveraineté, sécurité et stabilité.

Dans sa déclaration, La Tunisie salue la fermeté et le héroïsme du peuple palestinien frère, qui a enregistré les plus belles pages de courage et de sacrifice en résistant aux forces d’occupation et en s’opposant à la guerre violente et à la machine de destruction sioniste en vue de défendre sa dignité nationale et sa terre sainte.

La Tunisie a, par ailleurs, appelé tous les peuples arabes et musulmans ainsi que tous les peuples libres du monde à s’opposer aux plans de déplacement forcé qui rappellent l’un des chapitres les plus horribles de l’injustice historique à l’égard des Palestiniens avec la saisie de leur terre historique par les gangs sionistes.

« En cette circonstance historique, la Tunisie réitère son soutien inconditionnel au peuple palestinien frère dans sa lutte légitime pour le rétablissement de ses droits historiques, inaliénables et imprescriptibles et pour l’établissement de son Etat indépendant sur l’ensemble de ses terres, avec Al- Qods Al-Sharif comme capitale ».