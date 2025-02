Dédiée à Ahmed Kochbati, qui a signé sa première œuvre “Indama Yaskhar El Kadar” (L’ironie du destin) à l’âge de 12 ans et fondateur de l’Association Théâtre Amateur du Nouvel Espoir de Béja en 1987, la 5ème édition de la Rencontre du Théâtre Amateur a démarré lundi en fin d’après-midi à la Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis.

Organisé par le Théâtre de l’Opéra de Tunis (Pôle Théâtre et Arts Scéniques), l’événement, qui se poursuit jusqu’au 15 février 2025, s’est ouvert par la représentation de la pièce “Le Camp des Réfugiés”, mise en scène par Talel Ayoub et produite par l’Association Culture et Arts de Sahloul-Hammam Sousse. Ce spectacle, véritable hymne aux luttes du peuple palestinien et à sa résilience face aux bombardements israéliens, s’appuie sur des témoignages poignants relatant les pratiques inhumaines ciblant les Palestiniens dans la bande de Gaza.

L’ouverture a également été marquée par la représentation de la pièce “Weld Chérif”, d’après un texte de Habib Bouajila dans une mise en scène de Safouane Kochbati. Ce spectacle, produit par l’Association Mohamed Hidri de Béja, met en vedette Ahmed Kochbati, aujourd’hui âgé de 77 ans, auquel cette édition 2025 rend hommage pour son riche parcours et sa contribution à l’enrichissement des annales de l’histoire du théâtre amateur en Tunisie.

La rencontre du théâtre amateur, se veut un laboratoire vivant où germent de nouvelles vocations et se forgent les créateurs de demain.

D’un accès gratuit, la manifestation offre l’opportunité de découvrir ce qui anime celles et ceux qui, à travers les différentes régions du pays, se consacrent avec passion et patience à faire vivre l’art théâtral.