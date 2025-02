Le président des Etats-Unis Donald Trump a déclaré dimanche qu’il annoncerait de nouveaux droits de douane de 25% sur toutes les importations d’acier et d’aluminium aux Etats-Unis, la déclaration officielle devant être faite lundi.

S’adressant aux journalistes à bord de l’avion présidentiel Air Force One, M. Trump a également indiqué qu’il annoncerait des “droits de douane réciproques” dès mardi afin de s’aligner sur ceux de ses partenaires commerciaux.

Au cours de son premier mandat, M. Trump avait imposé des droits de douane de 25% sur les importations d’acier et de 10% sur les importations d’aluminium en invoquant des raisons de sécurité nationale, mais il a ensuite permis à certains partenaires commerciaux, dont le Canada, le Mexique et le Brésil, de bénéficier d’exemptions.

Sous son prédécesseur Joe Biden, les Etats-Unis avaient maintenu certaines exemptions tarifaires introduites sous l’administration de M. Trump et étendu de nouveaux quotas pour l’Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon.

Le 1er février, M. Trump a signé des décrets imposant des droits de douane supplémentaires de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique et une hausse de 10% des droits de douane sur les importations en provenance de Chine, ce qui a suscité une large opposition et des représailles immédiates. Il a ensuite suspendu les droits de douane sur le Mexique et le Canada pendant un mois pour permettre des négociations.