Le processus de réformes doit avoir une portée globale et ne doit plus concerner les seuls organismes ayant déjà fait l’objet d’audit ou de suivi, a recommandé le Haut comité du contrôle administratif et financier (HCCAF) dans son 29e rapport annuel dont une copie a récemment été remise au chef du gouvernement.

Le processus de réformes doit s’étendre à l’ensemble des organismes publics et parapublics, a encore souligné le Haut comité.

Tout en formulant le souhait de voir les recommandations issues de ses rapports annuels servir d’un point de départ pour amorcer des réformes radicales au niveau de la gestion publique, le haut comité tient à prévenir contre la persistance de nombre d’irrégularités qui font encore office de droit de cité au sein de bon nombre d’organismes publics.

Face à ces irrégularités à répétition qui risquent de devenir un phénomène « structurel », selon le haut comité, le rapport plaide en faveur d’une approche « horizontale » qui s’attaque aux origines profondes du problème, recommandant à ce propos de revoir en profondeur des textes législatifs et réglementaires devenus obsolètes sous les coups de boutoir des nouvelles tendances de la gestion publique.