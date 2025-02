Le Creative Digital Lab (CDL) relevant du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) organise un cycle de deux ateliers de formation sur la production d’un film d’animation en stop motion qui seront encadrés par l’artiste visuel et réalisateur de films d’animation tunisien Alaeddin Abou Taleb.

Le CNCI informe qu’un appel à participation est ouvert jusqu’au 18 février prochain et que le nombre de places est limité.

Le premier atelier se déroulera du 25 au 28 février et le deuxième est prévu au mois d’avril 2025.

Premier incubateur et laboratoire publique spécialisé dans les industries digitales, le Creative Digital Lab est un espace dédié à la diffusion de la culture de l’image et à la culture scientifique, soutenant les freelances et les startups passionnés par les technologies créatives et numériques.