Retrouvez la programmation complète des principales rencontres de football à travers le monde.

Samedi 8 février 2025

🇹🇳 Tunisie – Ligue 1 Pro

Stade Tunisien – Espérance de Tunis (Watania 1, Al Kass HD 2)

US Tataouine – Étoile du Sahel (Watania 2)

🇪🇸 Espagne – La Liga

14:00 Celta de Vigo – Real Betis (beIN Sports HD)

16:15 Athletic Club – Girona (beIN Sports HD, Canal+ Sport 4 Afrique)

18:30 Las Palmas – Villarreal (beIN Sports English 2)

21:00 Real Madrid – Atlético Madrid (beIN Sports HD 1)

🇮🇹 Italie – Serie A

15:00 Hellas Verona – Atalanta (STARZPLAY, Abu Dhabi Sports HD 1)

18:00 Empoli – Milan (STARZPLAY, Abu Dhabi Sports HD 1)

20:45 Torino – Genoa (STARZPLAY, Abu Dhabi Sports HD 1)

🇩🇪 Allemagne – Bundesliga

15:30 Mainz 05 – Augsburg (ARD Mediathek, Sky Sport Bundesliga 1)

15:30 Wolfsburg – Bayer Leverkusen (Canal+ Sport 1 Afrique, ARD Mediathek)

15:30 Freiburg – Heidenheim (ARD Mediathek, Sky Sport Bundesliga 1)

15:30 Hoffenheim – Union Berlin (ARD Mediathek, Sky Sport Bundesliga 1)

15:30 Borussia Dortmund – Stuttgart (ARD Mediathek, Sky Sport Bundesliga 1)

18:30 Borussia M’gladbach – Eintracht Frankfurt (beIN Sports HD, Canal+ Sport 1 Afrique)

🇫🇷 France – Ligue 1

17:00 Nice – Lens (beIN Sports HD 4)

19:00 Lille – Le Havre (beIN Sports HD 2)

21:05 Saint-Étienne – Rennes (TV5Monde Maghreb, beIN Sports HD 4)

🇬🇧 Angleterre – FA Cup

21:00 Brighton & Hove Albion – Chelsea (tabii, beIN Sports English)

🇹🇷 Turquie – Süper Lig

14:00 Kayserispor – Konyaspor (Digiturk Play, beIN Sports 1 Turkey)

17:00 Sivasspor – Beşiktaş (beIN Sports MAX 9)

🇶🇦 Qatar – Championnat du Qatar

14:30 Al Shamal – Al Gharafa (Alkass One, beIN Sports, Shoof)

16:45 Al Shahaniya – Al Rayyan (Alkass One, beIN Sports, Shoof)

16:45 Al Khor – Al Arabi (Shoof, Alkass Two)

🇸🇦 Arabie Saoudite – Pro League

14:55 Al Kholood – Al Riyadh (Shahid, SPOTV NOW, SSC, GOBX, SSC 5)

16:40 Al Akhdoud – Al Ittifaq (Shahid, SPOTV NOW, SSC, GOBX, SSC Extra 1)

18:00 Damac – Al Hilal (Shahid, Canal+ Sport 3 Afrique, DAZN Deutschland, SportItalia)

Dimanche 9 février 2025

🇹🇳 Tunisie – Ligue 1 Pro

Club Africain – EGS Gafsa (Watania 1)

US Monastirienne – AS Gabès

CS Sfaxien – JS Omrane

ES Métlaoui – ES Zarzis

🇪🇸 Espagne – La Liga

14:00 Deportivo Alavés – Getafe (beIN SPORTS CONNECT)

16:15 Valencia – Leganés (beIN SPORTS CONNECT)

18:30 Real Sociedad – Espanyol (beIN SPORTS CONNECT)

21:00 Sevilla – Barcelona (beIN Sports HD 1)

🇮🇹 Italie – Serie A

12:30 Venezia – Roma (STARZPLAY, Abu Dhabi Sports HD 1)

15:00 Cagliari – Parma (STARZPLAY, Abu Dhabi Sports HD 1)

15:00 Lazio – Monza (STARZPLAY, Abu Dhabi Sports HD 1)

18:00 Lecce – Bologna (STARZPLAY, Abu Dhabi Sports HD 1)

20:45 Napoli – Udinese (STARZPLAY, Abu Dhabi Sports HD 1)

🇩🇪 Allemagne – Bundesliga

15:30 Holstein Kiel – Bochum (ARD Mediathek, DAZN Deutschland)

17:30 RB Leipzig – St. Pauli (beIN Sports HD, Canal+ Sport 1 Afrique)

🇦🇪 Émirats Arabes Unis – UAE Pro League

14:20 Dibba Al Hisn – Al Wasl (Abu Dhabi Sports 1, Maraya)

17:00 Bani Yas – Al Nasr (Abu Dhabi Sports 1, Maraya)

🇲🇦 Maroc – GNF 1 Botola

16:00 CR Khemis Zemamra – Raja Casablanca (SNRT Live)

18:00 FUS Rabat – RSB Berkane (SNRT Live)

20:00 Wydad Casablanca – Hassania Agadir (SNRT Live)

🇨🇭 Suisse – Axpo Super League

14:15 Servette – Basel (SFL TV, Bet365, Blue Sport)

16:30 Luzern – Winterthur (SFL TV, Blue Sport)

16:30 Zürich – St. Gallen (SFL TV, Blue Sport)

🇹🇷 Turquie – Süper Lig

11:30 Kasımpaşa – Rizespor (Digiturk Play, beIN Sports 1 Turkey)

14:00 Alanyaspor – Fenerbahçe (beIN Sports MAX 7)

17:00 Antalyaspor – İstanbul Başakşehir (Digiturk Play, beIN Sports 2 Turkey)

17:00 Galatasaray – Adana Demirspor (beIN Sports MAX 7)

🇫🇷 France – Ligue 1

15:00 Olympique Lyonnais – Reims (beIN Sports HD 1)

17:15 Strasbourg – Montpellier (beIN Sports HD 1)

17:15 Auxerre – Toulouse (beIN Sports HD 4)

20:45 Angers SCO – Olympique Marseille (beIN Sports HD 4)

🇬🇧 Angleterre – FA Cup

13:30 Blackburn Rovers – Wolverhampton Wanderers

16:00 Plymouth Argyle – Liverpool (beIN Sports HD)

18:35 Aston Villa – Tottenham Hotspur (beIN Sports HD)