“Les journées de culture sanitaire en milieu scolaire” ont été ouvertes jeudi à la salle d’information à l’avenue Habib Bourguiba à la capitale. Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’importance de la prévention des maladies et d’enraciner les comportements sains chez les jeunes en matière d’alimentation et de santé mentale.

Ces journées de sensibilisation, organisées par les ministères de la santé et de l’éducation se poursuivront durant 3 jours (6,7 et 8 février 2025) et s’inscrivent dans le cadre des journées Maghrébines de santé scolaire.

La spécialiste en médecine dentaire et l’une des responsables de cette manifestation Asma Chaouachi a souligné que les rencontres nationales sur la culture sanitaire en milieu scolaire comprend des ateliers sur la santé mentale, l’alimentation, l’hygiène alimentaire, la prévention des bactéries transmissibles par les mains et les premiers secours ainsi que des recommandations aux élèves et à leurs parents.

Elle a précisé que cette manifestation constitue un fragment d’un travail réalisé en permanence par le personnel médical, dans le but de renforcer la culture sanitaire chez les jeunes et les élèves, mise à part les visites périodiques aux écoles primaires qui ont été effectuées avec la contribution des directions régionales de santé et de l’éducation dans les Imadas et les délégations, précisant que le nombre de ces visites dépasse les 30 par an.