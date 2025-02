Le Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said accueille pour une semaine, les journées culturelles iraniennes et tunisiennes, du 7 au 12 février 2025. Organisé par le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) et le Centre Culturel Iranien en Tunisie, cet événement, qui s’inscrit dans le cadre des échanges culturels entre les deux pays, propose tout au long de la semaine culturelle des colloques scientifiques, des ateliers de formation, des spectacles de musique et des projections cinématographiques mettant à l’honneur les cultures des deux pays.

L’ouverture aura lieu le vendredi 7 février avec un concert de musique tunisienne intitulé “Parfum de la ville”, à partir de 19h00.

La journée du samedi 8 février sera marquée par un colloque scientifique intitulé “La civilisation islamique : un héritage commun entre la Tunisie et l’Iran”, qui se tiendra de 10H00 à 13H00, ainsi qu’un atelier de formation sur l’art de la calligraphie “Nastaliq”, un style utilisé dans la poésie persane et la décoration des manuscrits.

Le dimanche 9 février, un deuxième colloque scientifique aura lieu sous le thème “La place de la femme dans la société contemporaine: expériences tunisienne et iranienne”, de 10H00 à 13H00. La même journée sera également marquée par un atelier de formation consacré à “L’art de l’enluminure”, un art décoratif ancien utilisé pour embellir les pages du Coran et d’autres textes littéraires avec des dorures.

Le mardi 11 février, un atelier de formation sur “L’art de la miniature”, une forme de peinture souvent utilisée pour illustrer des manuscrits, se tiendra de 10H00 à 17H00. La journée se poursuivra avec la projection de deux films à succès: “Les Ambassadeurs” (1975) de Naceur Ktari, lauréat de plusieurs prix dont le Tanit d’Or des JCC 1976 et “When the Moon Was Full”, réalisé par la cinéaste iranienne Narges Abyar en 2019, salué par la critique et primé à plusieurs reprises, remportant notamment le Crystal Simorgh du meilleur film en 2019, à la 37ème édition du Festival du film Fajr à Téhéran.

L’événement se clôturera le mercredi 12 février avec un concert de musique iranienne interprété par l’ensemble “Nobahar”, à partir de 19H00.