La cinquième édition des Rencontres du Théâtre Amateur se tiendra du 10 au 15 février 2025 au Théâtre des Jeunes Créateurs, à la Cité de la Culture.

Organisé par le Théâtre Opéra de Tunis – Pôle Théâtre et Arts Scéniques, cet événement braque les projecteurs sur les talents émergents du théâtre amateur à travers une programmation diversifiée de spectacles et d’échanges artistiques.

Selon une publication sur la page officielle du Théâtre Opéra de Tunis, cette édition rendra hommage à Ahmed Kochbati, une figure emblématique du théâtre tunisien et fondateur de l’Association Théâtre du Nouvel Espoir de Béja en 1987. Son parcours et son influence sur la scène nationale seront célébrés au cours de cette manifestation.

Les Rencontres du Théâtre Amateur seront également un espace d’expression libre pour les passionnés de théâtre, où se croiseront diverses expériences artistiques et esthétiques. Cet événement a pour objectif de mettre en avant des créations originales et de promouvoir la diversité des initiatives théâtrales amateurs, tout en favorisant les échanges entre artistes et spectateurs.