Une délégation du commissariat général au développement régional (CGDR), a effectué, mardi, une visite de travail dans le gouvernorat de Siliana pour examiner l’avancement d’une série de projets dans les délégations de Siliana-Nord, Siliana-Sud, et à Makthar.

Ces projets interviennent dans le cadre de la troisième tranche du Programme de Développement Intégré (PDI).

A cet effet, le coordinateur régional des projets du PDI au gouvernorat de Siliana, Kamel Sadki, a souligné, à l’Agence TAP, que le projet de création d’un espace de loisirs à Siliana-Nord, sur une superficie de 6 mille mètres 2, est actuellement en phase d’appel d’offres.

Il sera composé d’un terrain de sport, deux salles d’animation, une salle polyvalente, une salle de soins, une infirmerie, un magasin et d’un bureau administratif.

Il a ajouté que l’aménagement du projet du quartier populaire “Mezguia” est en phase d’acceptation provisoire, précisant qu’il comprend l’aménagement et le bitumage des routes et des trottoirs sur une longueur de 1,3 km, ainsi que l’assainissement, l’éclairage public, et l’installation de deux compteurs pour relier la cité au réseau électrique.

Selon le responsable régional, le projet de construction de l’espace économique, sur une superficie de 2 mille 910 mètres carrés, est en phase de validation du dossier préliminaire de l’appel d’offres. Ce projet se compose de 29 ateliers, dont 10 dédiés aux activités artisanales, et le reste, à l’aspect commercial.

Concernant le projet le projet d’alimentation de la zone d’Ain Mdhaja en eau potable, le responsable a indiqué que les travaux ont atteint 70% d’avancement au profit de 230 familles. Il a précisé que ce projet comprenait le creusement et la pose de canalisations, l’installation de 4 fontaines publiques et la construction de 3 réservoirs pour l’installation des équipements (réservoir d’eau).

Il a également révélé que le projet de construction de deux espaces de commerce industrielles à El Krib, sur une superficie de 2213 mètres carrés, a atteint 70% d’avancement.

Ce projet sera fait de deux espaces de commerce, chacun d’eux doté d’un espace de production, d’un bureau, de vestiaires, d’une salle à manger et d’une salle d’infirmerie.

Concernant le projet de construction du centre de santé de base à El Mregba, il a atteint 55% de taux d’avancement, selon la même source.

Il a également mentionné que le projet de construction d’un centre d’hébergement et de loisirs à Makthar a atteint 85%, soulignant que les travaux ont été interrompus en raison de difficultés financières de l’entrepreneur. Ce projet comprend un hall d’accueil, une salle à manger, 11 chambres à coucher, un magasin et 3 autres salles.