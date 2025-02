La ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, s’est rendue, vendredi, au gouvernorat de Gabès où elle a inspecté les projets culturels en cours et rencontré les professionnels du secteur dans la région.

A cette occasion, elle a inauguré les travaux d’aménagement du complexe culturel “Mohammed Al Bardi” de la ville de Gabès. Des financements de plus d’1 million de dinars ont été alloués à ce projet qui prévoit notamment l’aménagement complet de l’auditorium.

Accompagnée du gouverneur de Gabès Radouane Nsibi, la ministre a pris connaissance des différentes composantes du complexe ainsi que d’éléments d’artisanat de la région que les autorités locales souhaitent leur inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

Elle a également inspecté l’état de l’église de Bab Bhar au coeur de la ville nécessitant restauration et réhabilitation en vue de la transformer en un centre culturel multidisciplinaire, indique le correspondant de TAP dans la région.

Elle a aussi inspecté les travaux d’aménagement de la Maison de la culture dans la ville de Chnenni pour lesquels une enveloppe de 100 mille dinars a été allouée ainsi que le site proposé pour la construction d’un nouveau théâtre de plein air dans la ville de Gabès.

Au Lycée de la ville de Matmata, elle a pris connaissance de la collection de manuscrits d’une grande importance historique et scientifique que les autorités souhaitent sa numérisation et restauration.

Le village Amazigh de Toujene est également parmi les sites visités et qui nécessite une restauration en prévision de présenter sa candidatures pour inscription sur la liste du patrimoine mondial.

Lors de sa rencontre avec les responsables locaux et les acteurs culturels de la région, la ministre a pris connaissances de leurs revendications pour le secteur culturel dans la région, assurant que l’ensemble des revendications feront l’objet d’un suivi particulier au sein de son département.

Parmi les principales préoccupations, on note l’aménagement du théâtre en plein air de la ville de Gabès et du Musée des arts et traditions populaires de Sidi Boulbaba, connu également sous le nom de Musée ethnographique de Gabès.

La création d’un Centre régional des Arts dramatiques et Scéniques et d’un Musée du mouvement national dans la ville d’El Hama ainsi que les financements attribués aux festivals et manifestations artistiques étaient également au menu.