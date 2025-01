Le conteur tunisien Hichem Darouich a pu inscrire son nom dans le Guinness des contes lors de sa participation à la 3ème édition du Festival international du conte tenue du 19 au 25 janvier 2025, dans la ville de Marrakech, au Maroc.

Ce marathon narratif international a rassemblé plus de 100 conteurs représentant 30 pays qui ont établis un record Guinness dans la narration des contes avec 80 heures 35 minutes ininterrompues.

Hichem Darouich connu pour ses contes qui puisent dans l’héritage populaire tunisien, a déclaré au correspondant de TAP à Ben Arous, que le concours des contes a rassemblés des conteurs dans 21 langues internationales en plus de contes dans des dialectes locaux.

Il a encore indiqué avoir animé quatre ateliers de contes dans les écoles et collèges marocains et donné une masterclass aux étudiants de la Faculté de langue arabe de Marrakech. Le Festival a organisé 230 ateliers sur l’art du conte ayant bénéficié à près de 5 mille participants parmi les élèves et lycéens, a fait savoir le conteur.

Le conteur célèbre pour son style assez distingué dans la narration des contes populaires en dialecte tunisien qu’on appelle “Fdaoui”. Il est auteur d’une série de 20 contes intitulés “Série de contes de Darouich”.

Hichem Darouich est également délégué aux Affaires régionales à Ben Arous et producteur et présentateur d’émissions radiophoniques et télévisées.