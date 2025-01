La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) ont signé aujourd’hui un mémorandum d’entente marquant une étape clé dans le cadre du programme ADAPT, financé par l’Union européenne. Ce partenariat vise à faciliter l’accès aux financements pour les entrepreneurs des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, en encourageant des investissements durables et responsables qui répondent aux enjeux environnementaux et sociaux actuels.

Le mémorandum d’entente a été signé, lors d’une cérémonie tenue au siège de la BTE, par Mmes Feriel Chabrak, directrice générale de la Banque et Isabella Lucaferri, directrice de l’AICS Tunis. Le 18 mars 2024, le programme ADAPT a lancé la deuxième phase du dispositif de soutien financier du Fonds d’Appui d’ADAPT Invest, doté d’une enveloppe initiale de 25 millions d’euros. Ce dispositif encourage les investissements privés engagés dans le développement durable, soutenant ainsi une économie plus verte et inclusive. À travers ses collaborations avec les institutions financières, le programme ADAPT entend faciliter la transition agroécologique en proposant des solutions financières adaptées, favorisant ainsi l’adoption de pratiques agricoles durables et résilientes face aux enjeux climatiques.

Mme Feriel Chabrak a mis en exergue à cette occasion l’importance de ce partenariat dans le soutien aux secteurs agricoles et halieutiques à travers des solutions de financement durable. « En s’associant au programme ADAPT, la BTE réaffirme son rôle d’acteur clé dans la promotion de l’économie verte, a-t-elle souligné, favorisant des initiatives responsables qui concilient développement économique et préservation des ressources naturelles, au bénéfice des communautés locales. » À travers ce programme ADAPT, nous nous engageons, a ajouté Mme Chabrak à renforcer les capacités d’adaptation de nos clients face aux défis environnementaux, sociaux et économiques.

Ce programme incarne notre conviction que l’adaptation et la résilience ne sont pas seulement des impératifs, mais des leviers essentiels pour garantir un développement durable et inclusif. Ce mémorandum d’entente témoigne de notre engagement mutuel à œuvrer ensemble, à coordonner nos efforts et à maximiser notre impact pour atteindre les objectifs du programme ADAPT.

La directrice générale conclu ses propos : « Nous réitérons l’engagement de la BTE à faire du programme ADAPT un modèle de réussite, non seulement pour nos institutions, mais surtout pour les communautés que nous servons. »

De son côté, Mme Isabella Lucaferri, a affirmé que « grâce à cette collaboration, nous visons à enrichir la compréhension des enjeux environnementaux liés aux secteurs agricoles et halieutiques, tout en renforçant l’expertise des institutions financières en matière de transition écologique ». « Forte de son engagement en faveur d’un développement durable et inclusif, a-t-elle ajouté, l’AICS met son expertise au service de la promotion d’initiatives innovantes qui allient croissance économique et préservation des ressources naturelles. »

Le partenariat stratégique avec la BTE est un levier essentiel pour le programme ADAPT. En tant qu’acteur du secteur financier, la BTE apporte une expertise précieuse dans la facilitation de l’accès au financement pour les opérateurs des secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche. Cette collaboration vise à renforcer les capacités institutionnelles de la BTE, tout en élargissant la portée du programme ADAPT grâce à son vaste réseau, contribuant ainsi activement à la transition agroécologique et au développement durable du pays.

À propos d’ADAPT : Le programme « Appui au Développement durable dans le secteur de l’Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie (ADAPT) », financé par l’Union européenne avec un budget d’environ 70 M€ a démarré en 2020 et s’étalera jusqu’en 2028. Le programme cible les investissements privés en tant que moteur du changement économique, social et environnemental. Mis en œuvre par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), il contribue au développement de la Tunisie avec une approche innovante, équitable et respectueuse de l’environnement, conciliant sécurité, autosuffisance alimentaire et gestion des ressources naturelles. Il représente aujourd’hui le premier programme de coopération déléguée mis en œuvre par l’AICS en Tunisie.

