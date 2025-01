Alerte aux Intempéries : Le Ministère de l’agriculture appelle à la prudence

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé, lundi, les agriculteurs à être vigilants et à prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs bétails, ainsi que leurs équipements et machines agricoles, en veillant à les placer dans des endroits sûrs, éloignés des cours d’eau.

Cet appel intervient de suite à des prévisions l’Institut national de la météorologie (INM), concernant de fortes pluies attendues aujourd’hui et demain, mardi, 14 janvier 2025.

Le département de l’Agriculture a appelé, également, les pêcheurs à faire preuve de prudence et ne pas risquer de prendre la mer.

L’INM a précisé que les précipitations seraient temporairement orageuses et localement abondantes, surtout sur les régions du nord-est et du centre-est, ainsi que les zones de l’extrême nord. Les quantités de pluies seraient comprises entre 30 et 50 millimètres, pour atteindre 82 millimètres, avec possibilité de chute de grêles par endroits et de neiges sur les hauteurs ouest du pays.