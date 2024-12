Un crash tragique d’un avion de la compagnie coréenne Jeju Air a fait plusieurs morts. L’accident a eu lieu lors de l’opération d’atterrissage.

Une enquête approfondie est en cours pour déterminer les circonstances exactes.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024