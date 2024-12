Une enquête nationale sur la nutrition des enfants âgés de 6 à 12 ans vient de révéler que près d’un quart des enfants souffrent d’une carence en fer avec des taux plus élevés dans les zones rurales.

Présentés lors d’un atelier organisé récemment par l’Institut national de nutrition en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial, les résultats de l’enquête ont révélé que la moitié des enfants concernés par l’étude souffrent d’une carence en vitamine D, davantage observée chez les filles, lit-on dans un communiqué du ministère de la santé.

Selon la même source, deux enfants sur dix sont atteints d’anémie, et 6,7 % des enfants présentent une carence en vitamine A, sans différences notables entre les régions outre le surpoids et l’obésité essentiellement chez les filles et en milieu urbain.

Le communiqué a ajouté qu’à la lumière de ces résultats, un plan préventif a été lancé pour améliorer la nutrition des enfants à travers des actions précoces dans les écoles, notamment la distribution de compléments alimentaires comme le fer, la vitamine A et la vitamine D, en ciblant particulièrement les groupes les plus vulnérables.

Il s’agit également de développer les cantines scolaires afin d’assurer des repas équilibrés riches en micronutriments.

Par ailleurs, un accent particulier sera mis sur l’éducation alimentaire à travers des programmes de sensibilisation destinés aux enfants et à leurs parents pour promouvoir la diversité alimentaire. Les enseignants et le personnel scolaire seront formés pour détecter précocement les cas de malnutrition chez les enfants.

Des actions seront également engagées pour prévenir les maladies liées à la nutrition à travers l’amélioration des infrastructures d’eau et d’assainissement dans les écoles outre la création de jardins scolaires seront pour cultiver des légumes et des fruits sur place et garantir un approvisionnement alimentaire durable et sain.