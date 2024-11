Le Président de la République, Kais Saïed, s’est rendu, hier, mercredi, après-midi, à la ville de Bir Ali Ben Khalifa dans le gouvernorat de Sfax où il a visité l’hôpital de campagne dont il a autorisé la création en attendant de parachever les travaux de réfection de l’hôpital de la ville.

Lors de cette visite, le chef de l’Etat s’est enquis des différents services de cet hôpital qui entrera en service ce jeudi, se déclarant satisfait de sa mise en place dans “un temps-record” en réponse aux appels incessants des citoyens.

L’installation de cet hôpital, a-t-il dit, est un témoin saisissant de notre ferme volonté d’aller de l’avant sur la voie de la reconstruction et de la réforme, a fait savoir le chef de l’Etat, rappelant qu’il est du droit de chaque citoyen Tunisien d’accéder aux services de santé.

Plus besoin de rappeler que le droit à la santé est un droit de l’homme, a martelé le chef de l’Etat, réaffirmant l’engagement à reconstruire le secteur de la santé afin qu’il soit à l’aune des attentes et aspirations des citoyens.

La capacité d’accueil de l’hôpital de campagne de Bir Ali Ben Khalifa s’élève à 12 lits et il dispose de tous les services et équipements disponibles dans les hôpitaux universitaires. Il assurera des consultations médicales spécialisées et des interventions chirurgicales au profit des citoyens de la région.

Le Chef de l’Etat s’est ensuite rendu au pavillon qu’il a ordonné d’affecter temporairement à l’hôpital militaire de Sfax afin d’accueillir nombre de patients qui séjournaient à l’hôpital Hédi Chaker dont un de ses compartiments est menacé de ruine.

A noter que trois services ont été transférés de l’hôpital Hédi Chaker, notamment les services des maladies infectieuses, de médecine interne, des maladies endocriniennes et du diabète.