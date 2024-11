Le ministère des transports a fait savoir, vendredi, que le navire “Amilcar” qui a accosté le 13 novembre courant, au port de Livourne, en Italie, stationne, encore, dans ce port en raison d”engagements commerciaux de la CTN, dans l’attente du chargement d’une cargaison programmée”.

Le communiqué du ministère intervient suite à des informations ayant circulé sur les réseaux sociaux, selon lesquelles “la Garde côtière de Livourne aurait ordonné l’immobilisation du navire “Amilcar”, pour manquements à la réglementation internationale sur la sécurité de la navigation”.

Et d’expliquer que le contrôle des navires au titre de l’ «État du port» obéit à 15 instruments internationaux découlant des conventions internationales applicables en matière de protection de l’environnement marin, de sauvegarde de la vie humaine en mer et de conditions de vie et de travail des gens de mer. La Tunisie est membre dans 13 instruments.

Dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris (PMoU) adopté en 1982 et relatif au contrôle des navires par l’État du Port, le navire “Amilcar” a ainsi été soumis à un contrôle en juillet 2024. Lequel contrôle a révélé certains manquements, ce qui a nécessité l’élaboration d’un plan d’actions correctives, selon un calendrier précis pour y remédier.

Le ministère a indiqué qu’étant donné que le calendrier fixé prend fin cette semaine, les autorités étrangères ont procédé, le 13 novembre 2024, date à laquelle le navire a accosté dans le port italien, à une opération de contrôle pour s’assurer que toutes les défaillances soulevées ont été résolues. Le navire a, ainsi, été interdit de quitter le port avant la fin de l’opération de contrôle et a obtenu son autorisation de navigation, après avoir été inspecté de nouveau le 15 novembre 2024.