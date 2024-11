Lille doit faire face pour son match face à la Juventus, notamment, à plusieurs absences, notamment celle du défenseur belge Thomas Meunier, blessé aux adducteurs contre Lyon. Aïssa Mandi pourrait prendre sa place dans le couloir droit.

Du côté de la Juventus, Danilo et Bremer seront absents : le premier est suspendu après une expulsion contre Stuttgart, et le second est blessé au genou. Douglas Luiz, Nicolas Gonzalez, Arthur et Arkadiusz Milik sont incertains.

Compositions probables :

Lille : Chevalier – Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – Bouaddi, Andre – Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui – David.

Entraîneur : Bruno Genesio.

Juventus : Di Gregorio – Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso – Locatelli, McKennie – Conceicao, Koopmeiners, Weah – Vlahovic.

Entraîneur : Thiago Motta.

Heure et chaîne de diffusion

Le match de la 4e journée de Ligue des champions entre Lille et la Juventus sera diffusé ce mardi à partir de 21h sur Canal Plus Foot.