La deuxième session des ateliers d’écriture “Ailleurs” animé par l’écrivain Mouha Harmel se déroulera en 20 séances sur neuf mois entre octobre 2024 et juin 2025.

Les doubles et les fantômes seront les thèmes au programme de cette année après avoir exploré ceux de la métamorphose et de la disparition lors de la session précédente, a annoncé l’Institut français de Tunisie.

Les candidatures pour cette deuxième édition sont ouvertes jusqu’au 7 octobre prochain. Le programme de l’atelier d’écriture est ouvert à toutes les personnes intéressées à partir de 18 ans et plus. Il s’adresse à celles et à ceux qui sont passionnés d’écriture, qui souhaitent développer leurs compétences et leurs textes grâce à des retours constructifs, ou être accompagnés dans des projets d’écriture plus ambitieux.

L’atelier tournera essentiellement, tout le long de l’année, autour des thèmes : les doubles et les histoires de fantômes. Ouverts sur plusieurs interprétations possibles, les deux thèmes sont une sorte de contrainte stimulante qui pourrait inspirer aux participants plusieurs approches dans des genres d’écriture différents.

Les ateliers auront lieu à la médiathèque de l’Institut français de Tunisie et à L’Art Rue. La première séance de l’atelier débutera le samedi 26 octobre de 14h à 18h à l’IFT.