Une nouvelle initiative pour booster la destination Tunisie, plateau de tournage idéal pour les vétérans de l’image vient d’être lancée avec “Destination Tataooine” qui se présente comme un projet de développement ciné-touristique autour des sites de tournage de films cultes tournés principalement dans plusieurs villes du Sud de la Tunisie dont Matmata, Tozeur, Djerba, Tataouine.

Cette initiative visant à relancer l’industrie cinématographique et à dynamiser le tourisme culturel et l’économie dans le sud tunisien a été présentée hier lors d’une conférence de presse organisée à Gammarth (banlieue nord de Tunis), en présence d’une délégation de personnalités influentes dans le domaine de l’audiovisuel, du cinéma et de la finance (USA, Canada et France), dirigée par l’homme d’affaires et producteur Faouze Barkati et ce, en présence de Curtis Young, fils de l’artiste international Dr. DRE et président-fondateur de Young Monarchy Entertainment.

A cet effet, Faouze Barkati a relevé que ce projet est porté par la Société “The French Machine”, avec la collaboration de grandes sociétés de productions et institutions financières à savoir YME production (USA) représenté par Curtis Young ainsi que JD EUROWAY Bank Corp and Trusts (Canada).

La première grande production dans le cadre de “Destination Tatooine” est le premier blockbuster (Tunisie, France, Canada, USA) “The Eye Stone” moyennant un budget de 28 millions d’euros (environ 90 millions de dinars tunisiens), avec des revenus estimés à plus de 200 millions d’euros (plus de 600 millions de dinars tunisiens).

Les producteurs ont indiqué que ce film sera entièrement tourné en Tunisie courant 2024 avec la participation de plusieurs stars internationales.

Dans le sillage, Faouze Barkati a relevé que “Destination Tatooine” a pour ambition de mettre en valeur le patrimoine civilisationnel et culturel d’un certain nombre de régions touristiques et historiques tunisiennes, et ce en vue d’une relance de la production et tournage de films étrangers en Tunisie.

Il a souligné que le projet permettra d’exploiter les paysages éblouissants et les sites historiques attrayants du sud tunisien, notamment Matmata, Tozeur, Djerba et Tataouine, afin de développer l’industrie cinématographique et de promouvoir le tourisme culturel.

Fawzi Barkati a indiqué que le projet « Destination de Tataouine » ambitionne également de contribuer à la création d’un changement qualitatif dans l’industrie cinématographique tunisienne en fournissant des infrastructures modernes et en soutenant la formation et le développement du cinéma, de manière à renforcer le tourisme culturel et à attirer des visiteurs du monde entier. l’objectif étant également de renforcer la croissance économique et de créer de nouvelles opportunités d’emploi dans la région.

Le projet « Destination Tataouine » consiste en l’implantation de studios de cinéma modernes équipés des dernières technologies cinématographiques, notamment des techniques de photographie et d’effets spéciaux. Ces studios soutiendront la production de films de qualité internationale et offriront un environnement idéal pour la créativité cinématographique.

Le producteur américain Eric Hall a mentionné que le projet prévoit également la création de centres de formation spécialisés dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel dans le but de soutenir la nouvelle génération de professionnels dans le secteur. Il a ajouté que les jeunes bénéficieront de formations dans divers domaines tels que la photographie, l’éclairage et le montage, ce qui aidera à renforcer les compétences locales.

Ce projet sera également une occasion pour travailler sur la restauration d’anciens hôtels et le développement de nouvelles infrastructures touristiques, afin de faciliter la circulation des touristes et d’améliorer les services et l’hébergement. Le développement des infrastructures permettra une meilleure exploitation des sites de tournage de films cultes comme « Star Wars » et « Alice au pays des merveilles » pour mettre en valeur la richesse du patrimoine culturel tunisien, ce qui contribuera à mettre en valeur la culture et l’histoire tunisiennes et à attirer des touristes du monde entier.

Dans leurs interventions, les producteurs ont souligné que leur visite de repérage de lieux et décors au sud de la Tunisie pour les prochaines productions leur a permis de découvrir un pays riche en lieux de tournage, soulignant que les productions cinématographiques qui ont eu lieu dans le passé ont connu un grand succès exprimant leur enthousiasme pour relancer la destination Tunisie plateau de tournage idéal, à la lumière de tous ses atouts naturels, historiques et cinématographiques.

De son côté, le directeur central de la promotion à l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Lotfi Mani, a évoqué le soutien du ministère du Tourisme et de l’artisanat à ces efforts en facilitant toutes les démarches liées à la visite de cette délégation cinématographique en Tunisie. Il a indiqué que le produit touristique tunisien est diversifié et attractif pour les touristes en Tunisie qui regorge de sites ayant servi de tournage pour des films qui ont été à la tête du box office en attirant des cinéphiles du monde entier; des lieux de tournage devenus parmi les destinations les plus privilégiées par les touristes.