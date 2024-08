Le président du Comité National Olympique Tunisien (CNOT), Mehrez Boussayène, a estimé, samedi, que les performances des athlètes tunisiens aux JO de Paris-2024 ont dépassé les attentes, saluant les champions du sport tunisien qui ont honoré leur pays et renforcé le sentiment de fierté chez tous les Tunisiens.

“Grâce à ces trois médailles, le drapeau tunisien a été hissé et l’hymne national a retenti plusieurs fois lors de ces jeux”, a souligné Boussayène se félicitant du bilan de la Tunisie qui est meilleur par rapport à Rio de Janeiro 2016 (3 médailles de bronze) et à Tokyo 2020 (1 or et 1 argent).

Pour rappel, les trois médailles de bronze obtenues à Rio-2016 ont été l’œuvre de Oussama Oueslati (Taekwondo), Ines Boubakri (escrime) et Marwa Amri (lutte), alors qu’à Tokyo 2020 la Tunisie a décroché une médaille d’or par Ahmed Ayoub Hafnaoui au 400m nage libre et une d’argent par Mohamed Khalil Jendoubi (Taekwondo).

“Les médailles obtenues aux Jeux de Paris l’ont été avec une délégation sportive composée de 26 athlètes seulement”, a renchérit Boussayène affirmant qu’il croyait dès le départ aux chances des représentants tunisiens de remporter des médailles, “même si certains d’entre eux étaient capables de faire mieux”.

Il a également souligné que les athlètes tunisiens ont bénéficié d’excellentes conditions de préparation avant les Jeux, grâce à la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées, ajoutant qu’autant ces performances inspirent fierté et honneur, autant elles imposent une plus profonde réflexion sur les possibilités de développer les performances de l’élite tunisienne à l’avenir.

“Les jeunes tunisiens sont capables de faire des miracles lorsque les conditions adéquates sont réunies”, a-t-il conclu.

Le taekwondoïste Firas Gattoussi a été sacré vendredi champion olympique des -81 kg offrant à la Tunisie sa première médaille d’or aux JO de Paris 2024, la troisième dans le bilan de la participation tunisienne actuelle après l’argent du sabreur Farès Ferjani et le bronze de Mohamed Khalil Jendoubi en taekwondo (poids 58 kg).

Il s’agit également de la 18ème médaille olympique dans l’histoire de la participation de la Tunisie aux Jeux Olympiques (6 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 8 médailles de bronze).