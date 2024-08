JO Paris 2024 : Farès Ferjani vise le titre mondial en 2025 après sa finale olympique contre Oh Sangku

Le champion tunisien Farès Ferjani est arrivé, ce mercredi, à Tunis, en provenance de Paris où il vient de remporter la médaille d’argent de l’épreuve du sabre masculin des Jeux Olympiques 2024.

Un accueil chaleureux a été réservé au sabreur tunisien qui a été reçu à l’aéroport Tunis-Carthage par des dirigeants du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la fédération tunisienne d’escrime, des représentants des médias tunisiens, arabes et internationaux outre les membres de sa famille et un grand nombre de supporters.

Dans une déclaration aux médias, Ferjani s’est dit très heureux d’avoir réalisé cet exploit olympique estimant que monter sur le podium de la plus prestigieuse compétition mondiale était le fruit d’un travail de longue haleine et de beaucoup de sacrifices.

Il a indiqué que la finale qui l’avait opposé au Sud-coréen Oh Sangku était le combat le plus difficile, estimant que la méthode de jeu adoptée par son adversaire et sa façon de gérer le match ont été décisifs.

Il a affirmé que son prochain objectif est le titre mondial en 2025 en Géorgie pour prendre sa revanche de son concurrent sud-coréen qu’il avait rencontré à plusieurs reprises.

Ferjani n’a pas manqué d’adresser ses remerciements à tous ceux qui l’ont soutenu pour atteindre le podium olympique, commençant par l’autorité de tutelle, le Comité National Olympique Tunisien, la fédération tunisienne d’escrime, jusqu’au public sportif tunisien qui l’a suivi depuis la Tunisie et celui qui a assisté aux combats sur place.

“Monter sur le podium et remporter la deuxième médaille olympique tunisienne après celle de bronze d’Inès Boubakri à Rio de Janeiro 2016 étaient comme un rêve dont je n’arrive pas encore à me réveiller.

Je promets au public sportif d’autres exploits internationaux”, a ajouté le sabreur tunisien.

De son côté, le Directeur technique de la fédération tunisienne d’escrime, Sofiène Khlil, a indiqué que le résultat enregistré par Farès Ferjani était un grand exploit qui témoigne du niveau atteint par l’escrime tunisienne au niveau mondial, ajoutant que les performances seront encore meilleures au cas où les moyens financiers et matériels seront assurés.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Khlil a précisé que “Farès Ferjani a confirmé depuis le début de la saison qu’il est un champion en or capable de renverser la situation et de réaliser de grands exploits”, ajoutant que la fédération a toujours cru en lui et en ses capacités à créer la surprises aux JO-2024.

Il a estimé que cette médaille d’argent est de nature à inciter les jeunes escrimeurs tunisiens à suivre son exemple, soulignant que la fédération accorde une grande importance aux jeunes catégories et à la formation de futurs champions dans diverses spécialités afin d’atteindre le niveau mondial, prévoyant que la période à venir verra l’émergence de grands noms qui seront capables de relever les défis lors des prochains JO de 2028 et de 2032, comme Nourane Bchir, Eya Rouatbi, Yasmine Rezgui et Mohammed Ali Foucha.

À son tour, la championne du monde Sarra Besbès a salué l’exploit historique réalisé par l’escrimeur Farès Ferjani aux Jeux de Paris 2024, soulignant que l’escrime tunisienne attendait depuis huit ans sa deuxième médaille olympique après le bronze d’Inès Boubakri en 2016.

Dans une déclaration à l’agence TAP, elle a appelé l’autorité de tutelle et toutes les parties concernées à accorder davantage d’intérêt au champion olympique, et à travailler sur la commercialisation de son image afin de promouvoir le sport d’escrime et accroître le nombre de ses adeptes en Tunisie.

Besbès a souligné la nécessité d'”adopter une stratégie de travail à long terme pour former des champions des deux sexes et dans les différentes disciplines d’escrime, d’autant plus que la qualification aux Jeux olympiques et l’obtention d’une médaille olympique ne sont des choses faciles à atteindre dans ce sport”.