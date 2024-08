Le Tunisien Firas Gattoussi (N.6 mondial) est assuré d’une médaille olympique après sa qualification en finale de la catégorie des -80 kg du tournoi olympique de taekwondo de Paris-2024, en battant vendredi l’Américain Carl Nickolas (2-0).

Le taekwondoïste Tunisien Firas Gattoussi (N.6 mondial) a offert à la Tunisie sa première médaille d’or olympique aux Jeux de Paris-2024, après avoir remporté la finale des moins de 80 kg aux dépens de l’Iranien Mehran Barkhordari (8e mondial) sur le score de 2-0, vendredi au Grand Palais de Paris.

Cette médaille intervient au bout d’un parcours réussi qui a vu le Tunisien éliminer aux tours précédents l’Australien Leon Siranovic (11e) par 2-0 puis le Danois Eddy Hrnic (14e) 2-0 et l’Américain Carl Nickolas (2-0).

Il s’agit de la troisième médaille tunisienne lors de ces jeux après celle d’argent du sabreur Farès Ferjani et le bronze du taekwondoïste Khalil Jendoubi et la quatrième du taekwondo tunisien après la médaille de bronze de Oussama Oueslati à Rio-2016 (bronze) et les deux médailles de Khalil Jendoubi (argent à Tokyo-2020 et bronze à Paris-2024).