Dr Inès Blagui est médecin morphologue et anti-âge spécialisée aussi en micronutrition et phytothérapie clinique. Ne se complaisant pas dans ses différents postes dans le domaine de la santé et l’industrie pharmaceutique où elle a représenté nombre de laboratoires prestigieux, Ines, a, après 21 ans d’expérience, osé l’aventure de l’entrepreneuriat en créant, il y a 6 ans, sa start-up Greencode.Tn.

Le point dans l’entretien ci-après avec une médecin entrepreneure passionnée qui n’a jamais arrêté d’apprendre (Voir parcours Ines Blagui).

Présentez nous Greencode :

Greencode.TN est une startup qui élabore des formulations de compléments alimentaires et d’aliments fonctionnels issus de la transformation de légumes feuilles, spécifiquement conçus pour corriger les carences nutritionnelles et équilibrer les troubles hormonaux chez les femmes.

Nous avons mis en place tout un processus de transformation des produits de la flore végétale favorisant la durabilité à long terme en utilisant des technologies propres, conservant les ressources naturelles, réduisant les émissions de carbone et encourageant le développement des produits et services respectueux de l’environnement.

Pour assurer la qualité de nos produits et leur efficience, nous collaborons avec les agricultrices dans différentes régions pour la culture des légumes et les plantes médicinales selon le modèle biologique.

Pourquoi avoir choisi une startup œuvrant pour la création de compléments alimentaires issus des plantes ethniques ?

Mon parcours professionnel dans le domaine de la santé et celui de l’industrie pharmaceutique a permis d’approfondir mes connaissances dans ce domaine. En tant que médecin, j’ai observé une recrudescence des maladies touchant le système immunitaire et celles des troubles métaboliques qui augmentent le taux d’incidence de plusieurs maladies à savoir le syndrome des ovaires micropoly-kystiques chez les femmes, les troubles de l’attention chez les enfants et les troubles cognitifs chez les sujets âgés. Les études scientifiques identifient un agent causal commun à cela : notre mode de vie et notre alimentation.

“Inès Blagui a osé l’aventure de l’entrepreneuriat en créant Greencode.Tn après 21 ans d’expérience.”

De quelle manière ?

L’ère de l’industrialisation avec les cultures intempestives, l’usage des fertilisants, l’augmentation des émissions de carbone, le nombre des produits d’hygiène, le mode de transformation agro-alimentaire a réduit la qualité nutritionnelle des aliments que nous consommons.

Elle nous a, de surcroît, exposé aux métaux lourds et aux perturbateurs endocriniens asphyxiants pour notre santé et qui peuvent être responsables de troubles thyroïdiens, digestifs, hépatiques, de la fertilité, d’obésité, du diabète et des maladies dégénératives.

Que proposez-vous à Greencode pour pallier cet état des choses ?

A travers Greencode.Tn nous avons essayé d’élaborer une solution nutritionnelle biologique capable de corriger le dysmicrobisme intestinal, supplémenter les carences nutritionnelles, favoriser la détox hépatique et équilibrer les hormones grâce a des ingrédients naturels issus de plantes ethniques dont les effets pharmacologiques ont été reconnus ou sont encours d’étude.

“Notre objectif est de corriger les carences nutritionnelles et équilibrer les troubles hormonaux chez les femmes.”

Pour y réussir, il nous a été très utile de participer à plusieurs appels à candidatures à Senior Women in Business, Afkar, Bridge for Billions Women et Go Green qui ont été couronnés de succès et grâce auxquels nous avons pu faire évoluer nôtre projet de simple idée à un laboratoire de recherche et développement installé et opérationnel à la pépinière des entreprises de la technopole de Sidi Thabet. Nous sommes 4 à y travailler : moi-même, un chercheur en biotechnologie, une experte en validation de process et un responsable marketing.

Où en est votre start-up ?

Une première gamme de produits a été conçue : Greeneat pour booster l’immunité, améliorer le bien être physique et mental et équilibrer les troubles hormonaux pour prévenir l’accroissement de l’incidence de ces maladies.

Mon équipe et moi-même avons soumis nos résultats d’analyse et nos premiers tests effectués dans un laboratoire certifié ISO 17025, ce qui nous a permis de sélectionner nôtre biomasse riche en fibres, protéines, source d’oméga 3 et à fort pouvoir anti oxydant, auprès d’un comité d’éthique.

Nous avons convenu d’un accord préalable pour entamer une étude préclinique, une 1ère en son genre en Tunisie pour nos MIX- Infusion, à base de Corète Potagère. Green Eat : Boost-Immunity, Digestion – Confort, Zen- Relax, Diabète-Contrôle et FEM- Équilibre.

Vous êtes orientés développement durable parce que c’est l’ère du temps ou parce que vous en êtes convaincus ?

Nous sommes intimement convaincus que notre mode de vie actuel doit impérativement changer pour devenir plus proche de la nature et éviter la toxicité de la vie moderne.

“Nous utilisons des technologies propres pour conserver les ressources naturelles et réduire les émissions de carbone.”

Les plantes et leurs vertus sont de véritables alliés pour notre santé, nous y travaillons et effectivement, nous sommes une Green startup qui travaille sur les ODD 2, 3, 9 et l’objectif 12* illustré par notre vision de promouvoir la santé à travers notre gamme de produits Greeneat.

Quel est votre marché ?

Notre réseau regroupe des chercheurs en biotechnologie, des experts en agriculture durable et des agriculteurs locaux engagés, tous conscients de l’importance de promouvoir les bonnes pratiques tout au long de la chaîne de valeur (culture, irrigation, récolte, séchage, transformation, analyses et certifications).

Nous avons adopté un modèle d’économie circulaire, nous utilisons nos ressources naturelles pour produire de nouvelles ressources au sein notre réseau de partenaires économiques.

“Greencode.Tn vise à promouvoir la santé grâce à des ingrédients naturels issus de plantes ethniques.”

Nous visons le marché des compléments alimentaires et surtout celui des substituts protéiques qui représentent un fort potentiel de croissance et où le volume des investissements à atteint les 10 milliards de dollars avec une évolution de plus de 40% jusqu’en 2026.

Vous avez effectué des levées de fonds ?

Nous avons investi nos propres ressources personnelles pour les premiers essais et la production des lots pilote de la gamme Green Eat. Nous n’avons pas encore levé de fonds (nous n’avons sollicité aucun organisme). Nous avons des accords de partenariat pour des contrats de licence de marque avec des laboratoires pharmaceutiques locaux et étrangers.

Nous attendons la publication des résultats de l’étude pour entamer la production industrielle.

Où vous projetez vous dans 10 ans ?

Dans 10 ans, nous serons présents à toutes les tables du monde avec notre substitut de boisson pour la Santé. Nous aspirons à voir moins d’hommes aux gros seins et des femmes androgéniques (masculinisées).

Entretien initiée par Amel Belhadj Ali