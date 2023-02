Un appel à candidatures vient d’être lancé au profit des jeunes agri-entrepreneurs à Béja, dans les filières de plantes aromatiques et médicinales (PAM) et d’élevage de la Noire de Thibar (une race de mouton reconnue officiellement en 1945 en Tunisie et au Moyen-Orient).

Initié par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT) et la FAO, cet appel à candidatures, ouvert jusqu’au 5 mars 2023, est destiné aux projets en cours d’installation ou en développement.